Marvel ajouterait Firestar, la maîtresse des micro-ondes, à son univers cinématographique

Selon le spécialiste des scoops et fuites Marvel Mikey Sutton, l’héroïne Firestar pourrait être bientôt introduite dans le MCU. L’information n’est pas plus précise, on ignore donc si elle apparaîtra dans un film ou dans une série Disney+.

Crédit : Marvel Comics

Firestar, alias Angelica Jones, a fait sa première apparition dans l’univers Marvel sur le petit écran. C’est en effet pour la série Spider-Man and His Amazing Friends, diffusée en 1981 sur la chaîne NBC, que le personnage a été créé. Quelques mois plus tard, elle s’est retrouvée dans l’adaptation comics du même nom, à combattre à nouveau aux côtés de l’homme-araignée. Elle est ensuite apparue dans la série Uncanny X-Men, puis a finalement eu droit à sa propre série limitée publiée en 1986.

Marvel prépare Ultimatum, un film qui pourrait rassembler les X-Men et les Quatre Fantastiques ?

Firestar aux côtés de Spider-Man ou des X-Men ?

En plus de Spidey et des X-Men, Firestar a également rejoint les Avengers et les New Warriors dans les comics. Il est donc difficile de savoir dans quel film ou dans quelle série du MCU Marvel pourrait faire évoluer cette héroïne. Il se pourrait que les studios choisissent de la faire retrouver son allié original Peter Parker dans Spider-Man 3. Mais Firestar pourrait également rejoindre les X-Men dans le premier film Marvel dédié aux mutants.

Cette super-héroïne est en effet elle aussi une mutante. Le pouvoir de Firestar est sa capacité à maîtriser les énergies des micro-ondes. Elle les absorbe à partir des choses qui l’entourent, y compris des étoiles. Elle peut ensuite manipuler mentalement ces micro-ondes et les projeter vers une cible. Elle peut également utiliser ces concentrations de micro-ondes pour se propulser dans les airs et voler. Firestar porte un costume spécial qui lui permet d’être insensible à ses propres micro-ondes, qui menaçaient autrefois de la rendre stérile.

Pour l’instant, Marvel n’a jamais évoqué officiellement un projet incluant Firestar. Son introduction dans le MCU devrait cependant ravir de nombreux fans de Marvel. À l’époque de sa première apparition, Firestar était devenue rapidement très populaire sur le petit écran.

Marvel : Les Éternels introduirait Atlantis et le Prince des mers Namor

Source : CBR