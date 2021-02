Marvel annonce ASSEMBLED, un documentaire sur les coulisses des films et séries du MCU

L’année dernière, Disney+ proposait aux fans de Star Wars de découvrir les secrets de la création de The Mandalorian, avec un docu-série de 8 épisodes. Ce concept semble avoir plu aux abonnés et la plateforme a donc décidé de renouveler l’expérience avec son autre franchise à succès : Marvel. Le studio prépare en effet un documentaire intitulé Marvel Studios’ ASSEMBLED qui fera découvrir l’envers du décor de chaque film et série du MCU prévu cette année.

Le premier épisode d’ASSEMBLED sera dédié aux coulisses de WandaVision – Crédit : Marvel Studios

Le docu-série sera composé de plusieurs parties consacrées à un show Disney+ ou à un film Marvel en particulier. Un épisode sera disponible sur la plateforme de streaming après chaque sortie. ASSEMBLED ouvrira donc le bal avec les coulisses de WandaVision, dont le final sera diffusé le 5 mars prochain.

Un épisode pour chaque film et série Marvel de 2021

ASSEMBLED fera découvrir ensuite les coulisses de la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver, de Loki, puis du film Black Widow, et enfin du show Hawkeye, prévu pour la fin de l’année 2021. Au programme : des interviews des acteurs, des réalisateurs et des équipes techniques, ainsi que des images exclusives des tournages. Si le documentaire est un succès, Marvel pourrait décider de réaliser de nouveaux épisodes sur les séries et films du reste de la phase 4 du MCU.

Le premier épisode d’ASSEMBLED intitulé « The Making of WandaVision » sera donc disponible le 12 mars sur Disney+. Il proposera de découvrir « comment le concept étonnant de la production a pris forme en s’inspirant de sitcoms classiques. », détaille la description. On y retrouvera les acteurs phares du show, tels que Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Teyonah Parris et Kathryn Hahn. La semaine suivante sortira le premier épisode de la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver, dont on a découvert la bande-annonce explosive la semaine dernière. Les fans de Marvel n’auront donc vraiment pas le temps de s’ennuyer cette année.

