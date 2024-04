The Witcher saison 4 : les fans des jeux vont adorer les futurs épisodes, voici pourquoi

La saison 4 de la série The Witcher de Netflix devrait plaire aux fans du jeu vidéo de CD Projekt, The Witcher 3. Geralt et Ciri seront plus proches que jamais des deux personnages du titre culte.

Le prochain jeu vidéo The Witcher ne devrait pas sortir de sitôt, qu’il s’agisse du remake du premier épisode ou de The Witcher 4, nom de code Polaris. Avant eux, devrait débarquer sur Netflix la saison 4 de la série The Witcher.

Le programme devrait arriver sur la plateforme de SVOD l’an prochain, quelques mois après la fin du tournage prévue en octobre. Cette quatrième saison devrait rendre hommage à la licence de jeux vidéo de CD Projekt et notamment à The Witcher 3.

Netflix s’inspire de The Witcher 3 pour les tenues de la saison 4 de son adaptation

Le tournage de la saison 4 de The Witcher serait sur le point de démarrer après son report en raison de la grève des scénaristes. Rappelons qu’Henry Cavill n’incarnera plus Geralt de Riv après trois saisons dans le costume du sorceleur. Liam Hemsworth reprend le rôle le plus important de la série. Les fans doivent non seulement s’attendre à un Geralt différent dans le fond, mais aussi dans la forme.

À lire > The Witcher : la saison 5 confirmée par Netflix, bonne nouvelle pour les fans

Dans la saison 4, le personnage devrait porter une tenue inspirée de l’Armure de l’École du Loup de grand maître de The Witcher 3, à savoir une veste en cuir noire déboutonnée. Dans le jeu, l’armure compte plusieurs ceintures, bracelets et clous, mais celle portée par Liam Hemsworth serait plus simple selon Redanian Intelligence.

Pour l’occasion, Ciri aussi bénéficierait d’une nouvelle tenue, plus de proche de celle du personnage de The Witcher 3. La jeune femme, désormais chez les Rats, portera un pantalon, des bottes marrons et une chemise beige, comme dans le jeu vidéo. Ciri aura également des cheveux plus courts.

D’après le média, Netflix ne devrait pas tarder à dévoiler la première photo officielle de Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv. Comme il le montrait récemment sur Instagram, l’acteur a beaucoup travaillé en salle de musculation pour que le rôle du sorceleur lui aille parfaitement et ainsi, faire oublier Henry Cavill.