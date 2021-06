Marvel : Anthony Mackie envisage encore une longue carrière en tant que Captain America

Les fans de Marvel ont fait le deuil de Steve Rogers après Avengers : Endgame, mais Captain America est loin d’avoir disparu. Chris Evans n’incarnera plus le super soldat, mais Sam Wilson a pris la relève. Dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver, Wilson a eu un peu de mal à se projeter en tant que nouveau Captain America. Mais son acteur Anthony Mackie se plait lui très bien dans ce rôle.

Sam Wilson en costume de Captain America – Crédit : Marvel Entertainment

Dans une interview pour le magazine Variety, l’interprète de Sam Wilson confie qu’il se sent prêt à manier le bouclier pour encore 6 à 8 ans au moins. « Je ne veux définitivement pas être un Captain America de 55 ans, donc j’ai encore six à huit ans devant moi. », a-t-il déclaré. La carrière de Mackie en tant que Cap’ est donc loin d’être terminée.

L’acteur de 42 ans aura d’ailleurs certainement le droit à des aventures solo dans la phase 5 du MCU. Selon de récentes rumeurs, Marvel aurait en effet un projet de nouveau film Captain America sur les rails. La nouvelle n’a néanmoins pas encore été annoncée officiellement. Anthony Mackie l’a d’ailleurs appris en faisant ses courses au supermarché, lorsque le caissier lui a montré un article sur son téléphone. Le film serait écrit par Malcolm Spellman, le showrunner de la série Falcon et le Soldat de l’hiver.

Un nouveau Captain America pour tous

Les scénaristes auront l’occasion d’explorer de nouveaux aspects du héros patriotique. Sam Wilson incarne en effet un nouveau Captain America, porteur de symboles très en phase avec la génération actuelle. Dénoué de super-pouvoirs, Sam Wilson a d’autres qualités que Mackie souhaite mettre en avant. « Son côté humanitaire est, je pense, ce qui est son super pouvoir, sa capacité à avoir de l’empathie et de la sympathie pour ceux qui l’entourent est son super pouvoir. », explique l’acteur. Il ajoute que le thème de ce nouveau Captain America n’est « pas un Black Cap, ou un Cap pour le peuple, mais un Cap pour tous. ».

En attendant de retrouver Captain America sur le grand écran, les fans espèrent toujours une deuxième saison de Falcon et le Soldat de l’hiver. La série pourrait alors changer de nom, et s’intituler désormais Captain America et le Soldat de l’hiver.

Source : MOVIEWEB