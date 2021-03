Captain America : Chris Evans ne jouera plus jamais le super-héros

Kevin Feige confirme que Chris Evans ne reviendra pas – Crédit : Marvel Studios

Cela fait plus de dix ans que Marvel Studios, propriété de Disney, met en place un univers cinématographique connecté appelé MCU (Marvel Cinematic Universe). Un univers qui se poursuivra avec de futures productions pour Disney+, alors que WandaVision a terminé son unique saison très récemment, premier projet de la quatrième phase. Quant à la troisième, elle se termine en apothéose avec Avengers: Endgame et Spider-Man: Far From Home, mettant en scène un Captain America désormais vieillissant, prêt à tirer sa révérence. C’est Sam qui devrait reprendre sa casquette de super-héros aux couleurs des USA dans Faucon et le Soldat de l’Hiver. Chris Evans, interprète de Steve Rogers, compte-t-il revenir un jour ? Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, ferme définitivement cette porte en répondant « non ».

Chris Evans tourne la page du MCU après 10 ans de bons et loyaux services

Kevin Feige est le grand big boss du MCU, à la tête de Marvel Studios. C’est grâce à l’homme que l’univers connecté est plus solide que jamais, des millions de fans dans le monde, records au box-office et popularisation des super-héros auprès du grand public. Et lors d’une interview, Kevin Feige a confirmé que Chris Evans, éternel Captain America, ne reviendra pas. Steve Rogers a terminé son arc narratif dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, en voyageant dans le passé pour vivre une vie différente. Une vie plus paisible aux côtés de son amour, Peggy Carter.

Je réponds rarement non aux questions parce que les choses me surprennent toujours quand elles arrivent mais cette rumeur (du retour de Chris Evans), je pense, a été rapidement dissipée par l’acteur lui-même.

– Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios

Chris Evans a donc tourné une page longue de plus de 10 ans, débutée avec Captain America: First Avengers. C’est désormais Sam qui est le nouveau super-héros aux couleurs de l’Amérique. Reste à savoir si Robert Downey Jr., dont le personnage d’Iron Man est mort dans Avengers: Endgame, en a également terminé avec le MCU.

Mais la disparition de l’incarnation du héros par Chris Evans ne veut pas dire que tout est oublié. Son héritage va continuer à vivre pour des millions de fans et les futurs super-héros à venir dans l’univers connecté. La quatrième phase du MCU sera l’occasion de nouvelles intrigues avec plusieurs projets déjà annoncés : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Widow, etc.

Faucon et le Soldat de l’Hiver diffusera son premier épisode sur Disney+, le 19 mars prochain.

Crédit : CBR