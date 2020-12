Marvel dévoile un lien crucial entre Thanos et les Éternels

Des informations provenant de l’exposition Marvel The Avengers S.T.A.T.I.O.N. révèlent un lien crucial entre Thanos et le peuple des Éternels. Le Titan fou serait en fait le dernier de cette espèce.

Thanos, dernier Éternel ? – Crédit : Marvel Studios

Voici ce que nous apprend l’exposition : « L’origine de Thanos serait sur la plus grande lune de Saturne, Titan, ce qui en fait un Titanien par nature. La rumeur est cependant que Thanos est le dernier d’une espèce ancienne et hautement sophistiquée connue dans l’univers sous le nom des « Éternels ».

Dans les comics, il est déjà établi que Thanos est un Éternel. Il est le fils de Sui-San et A’lars et le cousin de Thena, qui sera incarné par Angelina Jolie dans le film Les Éternels. Mais c’est la première fois que Marvel confirme officiellement que le Thanos du MCU est lui aussi bien un membre de cette espèce.

Le détail surprenant de cette révélation est néanmoins le fait que le Titan fou soit le dernier des Éternels. On sait en effet que l’intrigue du film Les Éternels se déroule après les événements d’Avengers : Endgame, dans lequel Thanos meurt. Cette information semble donc erronée. Mais c’est peut-être ce que pense le reste de l’univers, puisque les Éternels ne se sont pas encore dévoilés au grand jour. Cela pourrait expliquer pourquoi l’exposition parle de « rumeur ».

Thanos de retour dans Les Éternels ?

Il est donc possible que des références à Thanos soient faites dans le film Les Éternels. Sa chute dans Avengers : Endgame pourrait peut-être même être un élément déclencheur, poussant les Éternels à se révéler. Mais on peut aussi se demander pourquoi ces êtres qui ont protégé l’humanité dans le passé ne sont pas venus en aide aux Avengers lorsque l’un des leurs a tenté de les exterminer.

Il est en tout cas peu probable que le Titan fou apparaisse dans le film, à moins que l’on ne le découvre dans une version plus jeune dans flashback. Une hypothèse déjà émise plus tôt cette année par l’auteur de comique Marvel Jim Starlin. Pour le découvrir, il faudra désormais attendre un an. La sortie du film Les Éternels initialement prévue pour 2020, a été repoussée au 5 novembre 2021. Le casting réunira Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harrington.

Source : CINEMA BLEND