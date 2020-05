Marvel : Doctor Strange pourrait-il être un vilain caché ?

Doctor Strange serait-il en fait un super-vilain ? Certains événements de la phase 3 du MCU pourraient laisser penser que Docteur Strange n’est peut-être pas vraiment un héros, et aurait agi en suivant un plan machiavélique.

Nos confrères de CBR ont compilé plusieurs théories qui suggérent que Doctor Strange n’est peut-être pas celui que l’on croit. Considéré comme l’un des êtres les plus puissants du MCU, le sorcier pourrait ainsi avoir dupé tout le monde, et pris des décisions pour servir un but plus sombre.

Doctor Strange a éliminé tous ses potentiels obstacles

La réalité alternative qu’il a choisie parmi les 14 000 605 possibilités dans Avengers : Inifinity War aurait pu être sélectionnée avec un motif caché beaucoup plus sinistre. Ce futur élimine en effet plusieurs personnages qui sont assez forts ou assez intelligents pour vaincre Strange s’il décidait de passer du côté du mal. Iron Man et Thanos sont morts, Captain America est vivant mais trop vieux, et Hulk est considérablement handicapé par son bras, toujours blessé depuis son snap avec le gant d’Infinité.

Bien sûr, certains diront qu’il existe toujours des Avengers beaucoup plus forts qui peuvent lui résister. Captain Marvel en est un bon exemple, mais nous savons qu’elle rend à peine visite à la Terre et au reste du système solaire. Sinon, elle aurait tué Thanos dans Avengers : Infinity War – mais ce scénario aurait été trop facile.

Le seul héros qui pourrait éventuellement résister à Doctor Strange serait Scarlet Witch. Malheureusement, son état mental peu fiable et son « statut de héros » fragile ne laissent pas beaucoup d’espoir. Pire, elle pourrait même rejoindre Strange dans son plan machiavélique au lieu de le combattre.

Des réponses dans Doctor Strange 2 ?

On sait que Stephen Strange était à l’origine obsédé par le contrôle, il aurait donc peut-être choisi cette chronologie pour servir sa cause et contrôler son futur. Son apprentissage des Arts Mystiques aurait dû effacer tous ces mauvais côtés de sa personnalité, mais ont-ils vraiment été entièrement éliminés ?

Toutes ces spéculations se vérifieront-elles dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ? Nous devrons attendre le 25 mars 2022 pour le savoir – ou Docteur Strange a-t-il déjà décidé de cela à notre place ?

