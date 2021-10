Marvel et DC Comics en pleine guerre pour recruter Keanu Reeves

Les studios Marvel et DC Comics seraient en pleine surenchère pour s’accaparer Keanu Reeves, la star de John Wick et Matrix, et en faire un super-héros.

John Wick est incarné par Keanu Reeves (Crédits image : Lionsgate)

Les géants du cinéma Marvel Studios et DC Comics sont tous les deux déterminés à recruter l’acteur fétiche d’Hollywood, Keanu Reeves. Une bataille de surenchères serait en train d’avoir lieu pour ajouter Reeves à leurs écuries de super-héros respectives.

Les promesses de salaires de DC Comics et Marvel représenteraient « le plus gros salaire jamais versé à un acteur »

Les rumeurs selon lesquelles les deux studios Marvel et DC Comics lorgneraient sur la star de John Wick et Matrix ne sont pas nouvelles : elles remonteraient en effet à 2019. Pourtant, Keanu Reeves n’a encore rien signé. L’acteur qui incarne Neo dans la franchise Matrix, prépare son retour dans un quatrième volet au cinéma. Également dans le rôle titre de John Wick, le tueur à gages impossible à tuer, Reeves est en plein tournage du quatrième volet, qui promet des scènes d’actions incroyables, selon l’acteur.

La bataille secrète qui serait menée entre les deux studios pour ajouter cette perle à leur collection a été ravivée lorsque Marvel a récemment souhaité un joyeux anniversaire à l’interprète de Neo sur son compte Twitter officiel. Le site GiantFreakinRobot a récemment révélé que la bataille entre les deux studios serait en train d’atteindre « un montant qui représenterait le plus gros salaire jamais versé à un acteur par un studio de cinéma. »

Keanu Reeves a été payé entre 12 et 14 millions de dollars pour The Matrix Resurrections, qui sortira fin 2022

Le problème, c’est qu’un acteur n’entre pas en simple coup de vent dans l’un ou l’autre des studios qui ont ravivé ces vingt dernières années la saga des super-héros dans les comics américains. Choisir Marvel ou DC Comics, c’est la garantie pour un acteur d’être présent dans de nombreux films, d’incarner durablement un super-héros qui sera adoré par toute une communauté de fans… et d’être payé plusieurs dizaines de millions de dollars au passage. Ce qui signifie que Keanu Reeves est contraint de faire un choix : il pourra choisir Marvel, DC Comics, mais pas les deux.

Reeves avait déjà incarné en 2005 John Constantine, un exorciste aux méthodes plutôt modernes, issu de l’écurie DC Comics. Il a également été retenu pour doubler un personnage inconnu dans DC League of Super-Pets. Il aurait été payé entre 12 et 14 millions de dollars par Warner Bros pour The Matrix Resurrections, le quatrième volet des aventures de Neo, qui sortira sur HBO fin 2022. Il est quasi certain qu’avec tous ses nombreux succès au box office, Keanu Reeves fasse exploser les records de salaire à Hollywood lorsqu’il choisira DC ou Marvel.

Source : GiantFreakinRobot