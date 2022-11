Marvel et Pierce Brosnan responsables de l’interdiction en Chine de Black Adam ?

Black Adam ne sortirait finalement pas en Chine. Une censure provoquée par deux éléments surprenants, à savoir Pierce Brosnan et les fans locaux de Marvel. On vous résume tout de cette incroyable rumeur !

Une interdiction en Chine ? © Warner Bros.

Depuis plusieurs jours, les fans du monde entier découvrent Black Adam. Un personnage très puissant de l’univers DC Comics qui se dote de pouvoirs incroyables. Pour l’occasion, la Warner mise sur Dwayne Johnson qui assure que le long-métrage n’est que la phase 1 du DCEU. Un acteur sûr de plaire au plus grand nombre, notamment en Chine. Mais ce territoire important pour les studios pourrait tirer un trait sur Black Adam pour des raisons… surprenantes.

Selon un rapport, c’est Pierce Brosnan et les fans de Marvel seraient à l’origine d’une possible censure. On vous résume l’affaire.

Une censure sur fond de crise politique ?

Pierce Brosnan responsable d’un bannissement ? © Warner Bros.

C’est l’incroyable histoire qui circule en ligne. Comme toujours, les pincettes sont de rigueur ! Selon ce rapport, Black Adam serait interdit en Chine à cause de Pierce Brosnan et les fans de Marvel. L’acteur, lors d’une apparition, aurait provoqué la fureur des fans chinois après avoir porté des vêtements en rapport avec le Dalaï-lama.

La communauté locale se serait donc mobilisée pour que Black Adam soit censuré. Sachant que cette rumeur provient de ceux qui avaient annoncé en avance l’interdiction de Venom 2 et de Spider-Man 3, sa véracité est possible.

Malgré cette information, il semble que Black Adam a reçu le feu vert pour une sortie en Chine. Une décision finalement bousculée ? En cas de censure, on imagine que la Warner va grincer des dents. Tirer un trait sur les spectateurs chinois, c’est priver un blockbuster d’un possible succès au box-office…

Le sujet sensible du Dalaï-lama et Pékin

Si vous vous demandez pourquoi la tenue en référence au Dalaï-lama de Pierce Brosnan pose problème aux chinois, c’est simple. Considéré comme un « traître » par Pékin, l’homme s’est exilé en Inde.

Le Dalaï-lama représente une forme de contestation face au régime chinois et la désignation de sa future réincarnation pourrait aboutir à un conflit majeur.

Source : WGTC