Un autre Superman dans l’univers DC en plus de Henry Cavill ?

Une nouvelle version du héros sur petit écran ? © Warner Bros.

Si la Warner mise moins dessus dans sa communication que Marvel, le multivers a une place importante dans l’univers DC Comics. Il existe notamment plusieurs Batman avec les itérations de Ben Affleck et Robert Pattinson ou encore deux Harley Quinn, Margot Robbie et prochainement Lady Gaga dans Joker 2. Il se murmure donc qu’une autre version de Superman se prépare en plus de celle de Henry Cavill après son caméo dans Black Adam.

Gref Walker, showrunner de Titans, laisse entendre que la série va dépeindre une nouvelle interprétation du super-héros.

Vers un nouveau Superman sur petit écran ?

Henry Cavill va devoir faire un peu de place ! © Warner Bros.

Il existe plusieurs Superman dans l’univers DC Comics. Du moins lorsque l’on prend en compte les séries et le cinéma puisque Tyler Hoechlin campe le super-héros dans Superman & Lois. Sur grand écran, c’est Henry Cavill qui joue le personnage depuis près de dix ans avec un retour annoncé par la scène finale de Black Adam.

Mais il faudra s’attendre à une nouvelle version de Superman selon Greg Walker, showrunner de la série Titans. À demi-mots, l’homme profite d’une interview chez ScreenRant pour parler d’un possible nouvel acteur pour interpréter le super-héros.

Notre série traite souvent [des rapports] entre pères et fils. Ce serait une grande chance [d’avoir Superman] et nous pourrions vraiment en faire beaucoup si nous le pouvons. Pour le moment, nous laissons l’univers DC Comics s’installer. Nous avons fait des allusions à Superman et il y en aura d’autres, ce n’est pas le seul. Donc restez à l’écoute. C’est quelque chose que nous aimerions, avec un peu de chance, un jour, nous pourrons le faire dans Titans. Greg Walker

Concernant Henry Cavill, les plans restent flous pour le moment. L’acteur, qui a quitté The Witcher, va affronter Black Adam dans les années à venir. En revanche, on ignore dans quels films et si le super-héros va avoir droit à Man of Steel 2. Un projet sans cesse réclamé par les fans !

Source : WGTC