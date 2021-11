Marvel Eternals : deux super-héros ont été retirés du scénario initial

Les actrices Salma Hayek (à gauche) et Angelina Jolie (à droite) sont à l’affiche du nouveau film Marvel Eternals (Crédits image : Marvel Studios)

Dans Eternals, qui sortira dans les salles début novembre et promet d’être « épique et unique », une troupe de dix super-héros immortels est envoyée sur Terre pour protéger les humains contre des attaques extra-terrestres dantesques. Marvel a déployé pour ce film avec 10 super-héros inédits tout son savoir-faire pour en faire un blockbuster : casting trois étoiles, un premier super-héros ouvertement gay et une réalisation léchée.

Eternals : dix nouveaux personnages sont plus « mémorables » que douze, explique la réalisatrice

C’est justement la réalisatrice du film Eternals, Chloé Zhao, qui vient de révéler à Fandom qu’il ne devait pas y avoir dix super-héros au départ, mais douze. « Il faut que les super-héros soient mémorables, a expliqué Zhao. Ces dix personnages doivent avoir le même poids ; pas nécessairement le même temps d’écran, mais le même poids. » Or il est difficile pour le spectateur de suivre et de s’attacher à autant de personnages en seulement deux heures et quelque.

C’est pourquoi la première version du scénario, écrite Ryan et Kaz Firpo (cousins à la ville) et Patrick Burleigh comptait au départ deux super-héros supplémentaires. Qui sont-ils ? À moins de recevoir d’autres révélations de leur part, il est probable qu’on ne le saura jamais. Dans les comics Marvel, les Eternals rassemblent en effet une longue liste de membres qui ne seront pas présents dans le film, et dont les noms sont plus ou moins improbables : Oceanus, Interloper, Chi Demon… L’un d’eux s’appelle même El Vampiro, un sobriquet plus adapté à un catcheur mexicain qu’à un super-héros extra-terrestre immortel.

À lire aussi > Marvel : Eternals ressemble davantage à un film de science-fiction que de super-héros

Salma Hayek et Angelina Jolie font partie des 10 super-héros venus sauver la Terre dans Eternals

Ce type de revirement scénaristique n’est pas inhabituel à Hollywood. Tous les scripts qui sont acceptés sont en général élagués avant de passer au tournage proprement dit, pour des raisons de coût, de temps, ou simplement parce que certaines scènes ne vont pas avec le reste du film. L’exigence de qualité (et la longueur) des films de Marvel est telle que le studio ne laisse pas de place à l’improvisation. Eternals, comme tous ses précédents films, a été planifié à la seconde près, en s’attachant notamment à rester fidèle aux comics d’origine.

Les deux super-héros anonymes ont donc été « coupés » avant le tournage, a indiqué Chloé Zhao. « Certains personnages n’ont pas besoin de temps d’écran supplémentaire. Ce qui compte, c’est ce qu’ils font de leur temps à l’écran. », a plaidé la réalisatrice. Aussi, jongler avec les histoires de dix super-héros « modernes, engagés et sentimentaux » était déjà amplement suffisant pour satisfaire les spectateurs, sans en rajouter deux de plus.

Eternals réunira début novembre à l’écran les acteurs Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan et Don Lee. Salma Hayek et Angelina Jolie y font une entrée remarquée dans l’univers Marvel. Les deux actrices vedettes ont récemment expliqué pourquoi elles avaient accepté de rejoindre le Marvel Cinematic Universe.

Source : Fandom