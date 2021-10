Eternals : pourquoi Angelina Jolie et Salma Hayek ont accepté de rejoindre le MCU ?

Plus que quelques semaines avant de découvrir Eternals dans les salles obscures. Tout semble augurer un film d’exception, offrant au passage un bel élan de nouveauté au MCU. Si ce projet se rapproche davantage de la science-fiction que d’un énième film de supers-héros, les fans devraient pourtant retrouver tout ce qui fait la saveur des projets Marvel. Mais ce qui donne singulièrement envie de découvrir le film, c’est sans doute la présence de deux grandes stars internationales au casting. En effet, Angelina Jolie et Salma Hayek seront bien de la partie, dans la peau d’êtres célestes. Beaucoup ne s’attendaient à voir de telles pointures rejoindre l’écurie Marvel.

Eternals s’offre deux stars internationales – Crédit : Marvel Studios / Box-Office

Pourtant, les deux comédiennes n’ont pas pu refuser une telle proposition. Au cours d’un récent entretien, elles se sont confiées sur leur arrivée au sein du MCU.

Quand Eternals s’offrent deux stars mondiales

« Le rôle de Thena m’a motivé. Quand j’ai compris ce que ce film allait être, à quel point il était inclusif et diversifié, je ne pouvais pas refuser. C’est ce que je voulais être. J’avais simplement envie de rejoindre cette famille. Et j’avais confiance envers le réalisateur » explique pour sa part Angelina Jolie. C’est d’ailleurs l’accord signé par cette dernière qui a poussé Hayek à dire oui à son tour. « J’étais si excitée par l’arrivé d’Angie, le réalisateur et cette famille que nous allions créer. C’est l’une des rares occasions qui m’a permise d’être surprise dans le bon sens. Et cette sensation ne cesse de grandir » témoigne la comédienne.

Les deux femmes n’ont certes pas besoin de Marvel pour mener une carrière exemplaire. Mais leur côte de popularité risque encore d’exploser dans les prochains mois. On connaît leur intransigeance respective : si elles ont accepté, c’est qu’Eternals leur offrait la possibilité de défendre un GRAND film. Et visiblement, leur choix est récompensé. Les premiers retours ne tarissent pas d’éloges sur le projet. Ajoutez à cela la présence d’une réalisatrice oscarisée, et tous les marqueurs sont au vert.

Hayek et Jolie risquent de devenir rapidement des personnages incontournables du MCU. Tout le monde attend désormais avec impatience la sortie officielle du film. Le box-office mondial risque encore de s’affoler rapidement.

Source : Screenrant