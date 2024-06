The Boys : trois films ont été annulés, un premier scénario était écrit

Avant d’être une série, The Boys aurait dû être une trilogie cinématographique réalisée par Adam McKay à qui l’on doit Don’t Look Up : Déni cosmique, énorme succès sur Netflix. Le projet a été évoqué en 2008 mais vite abandonné.

© Envato

Seth Rogen et Evan Goldberg ont proposé une trilogie cinématographique The Boys à Sony, en 2008

Adam McKay, réalisateur du succès Don’t Look Up : Déni cosmique sur Netflix, était envisagé comme réalisateur

Le scénario du premier film avait été entièrement écrit et des scènes animées avaient été réalisées

The Boys poursuit la diffusion de sa saison 4 et les accusations de “wokisme” par quelques spectateurs ne gâchent en rien son succès. L’épisode 5 arrive et les personnages de Gen V seront de la partie. Sauf qu’avant d’être une série, une adaptation de The Boys sous forme de trilogie cinématographique était prévue comme nous l’apprend le magazine Rolling Stone.

Une trilogie cinématographique a été envisagée en 2008

Les droits de The Boys appartiennent à Sony qui les a achetés en 2008. Un achat motivé par l’enthousiasme de l’acteur Seth Rogen et le scénariste Evan Goldberg, producteurs exécutifs de la série Prime Video, qui ont montré un exemplaire du comics lors d’une réunion de présentation.

Seth Rogen, notamment connu pour SuperGrave, Délire Express ou encore C’est la fin, explique au magazine Rolling Stone que l’idée première était une trilogie cinématographique réalisée par Adam McKay. Le réalisateur est connu pour Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy, Frangins malgré eux mais aussi Don’t Look Up : Déni cosmique, énorme succès sur Netflix.

Mais ce n’est pas tout puisque le scénario du premier film The Boys a été écrit en entier et des scènes animées ont été réalisées. Selon Seth Rogen, “le monde n’était pas prêt” en 2008. The Dark Knight ou encore Iron Man envahissaient les salles de cinéma, les spectateurs n’avaient pas de recul sur le genre super-héroïque, des justiciers aux méthodes brutales et des films produits jusqu’à l’écœurement (Marvel Studios, pour ne pas les citer).

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle que cette trilogie ait été abandonnée puisque si The Boys est aussi populaire, c’est parce que la série s’inscrit dans notre époque, sa politique et son paysage cinématographique peuplé de super-héros aux costumes ridicules.