Marvel : Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro dans Spider-Man 3

L’acteur Jamie Fox incarnait le super-vilain Electro dans The Amazing Spider-Man 2, dernier film de la saga produite par Sony. À l’époque, il partageait l’affiche avec le Peter Parker d’Andrew Garfield. Selon The Hollywood Reporter, Fox rejoindra bientôt la franchise Spider-Man de Marvel. Le studio aurait en effet demandé à l’acteur de reprendre son rôle d’Electro.

Jamie Foxx dans le rôle d’Electro dans The Amazing Spider-Man 2 – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Son retour dans ce nouvel opus du MCU est surprenant, puisque le personnage d’Electro est mort dans The Amazing Spider-Man 2, tué par l’homme-araignée et Gwen Stacy. Le vilain, et le film en général, n’avaient en outre pas fait l’unanimité auprès des fans de la franchise. Mais il se pourrait que l’Electro de Spider-Man 3 soit une version différente du personnage. On sait en effet que l’avenir du MCU sera placé sous le signe du multiverse, avec des héros passant d’une dimension à une autre.

Un Spider-Verse live action en préparation ?

Le mélange des réalités a déjà commencé dans le Spider-Verse. Le J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, de la saga réalisée par Sam Raimi, a en effet fait une apparition à la fin de Spider-Man : Far From Home. Le Vautour de Michael Keaton, introduit dans Spider-Man Homecoming, a également été aperçu dans la bande-annonce de Morbius. Cette nouvelle annonce au sujet de la présence de Jamie Foxx au casting de Spider-Man 3 suscite donc des réactions étonnamment très enthousiastes chez les fans de la franchise. Sur Twitter, beaucoup pensent en effet que ces transferts d’une saga à l’autre pourraient être des indices qu’un Spider-Verse live action est en préparation.

Pour l’instant, Disney et Marvel n’ont néanmoins pas encore confirmé officiellement le retour de Jamie Foxx dans le rôle d’Electro. On ne devrait toutefois pas tarder à en savoir plus, puisque le tournage de Spider-Man 3 est censé débuter cet automne. Le film réalisé par Jon Watts devrait sortir dans les salles en novembre 2021.

