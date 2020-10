Marvel : Josh Brolin a joué Thanos parce qu’il allait combattre tous les Avengers

Alors que les rumeurs autour d’Avengers 5 continuent d’affluer, Josh Brolin est revenu sur son parcours dans le MCU. La star de Endgame s’est récemment entretenue avec le célèbre directeur de la photographie Roger Deakins et sa femme sur leur podcast Team Deakins. Ce dernier a expliqué qu’il avait refusé quelques films adaptés de bandes dessinées avant l’arrivée de Thanos. Brolin n’avait pas la moindre idée de ce qui l’attendait dans l’univers Marvel. Il n’a donc accepté de signer le rôle que pour une unique raison : la promesse de combattre tous les Avengers sans exception !

Thanos, prêt à vaincre tous les Avengers – Crédit : Marvel

Josh Brolin a vu en cette proposition une opportunité bien trop séduisante pour la laisser passer.

Marvel : Les confidences de Josh Brolin sur son rôle emblématique

« Ce n’est pas l’argent qui a motivé ma décision. J’avais refusé pas mal de choses. Mais lorsque je suis arrivé sur le projet, ils m’ont remis une grande bible sur le personnage. J’ai adoré le fait que tous les Avengers se liguent contre ce type. Je ne devrais sûrement pas le dire, mais c’est cet aspect que j’ai adoré » confie Brolin.

Josh Brolin a succédé à Damion Poitier en tant que Mad Titan pour Les Gardiens de la Galaxie. Il revient l’année suivante pour une seconde apparition remarquée dans Age of Ultron. Mais c’est dans Infinity War en 2018 que le comédien marque de son empreinte le MCU. En effet, les scénaristes décrivent souvent Thanos comme le personnage principal et essentiel du film. Brolin revient par la suite dans Endgame, mais il est finalement vaincu par deux fois.

Mais dans le MCU, tout peut arriver ! La porte reste toujours ouverte pour que Thanos puisse faire un retour remarqué. Mais il semble Brolin ait déjà réalisé tout ce qui l’a attiré dans ce rôle : affronter l’ensemble des Avengers et s’imposer en maître !

Les révélations de Josh Brolin mettent à jour un détail aussi intriguant qu’intéressant. Il semble en effet que Marvel ne savait pas encore à l’époque quel plan suivre quant au personnage de Thanos. L’intégration du personnage a dû se faire progressivement. En ne proposant à Josh Brolin qu’une simple apparition dans Les Gardiens de la Galaxie, Marvel se donnait probablement une chance de modifier ses intentions si jamais la saga Infinity War ne marchait pas. . Mais le succès leur a donné raison et Josh Brolin a heureusement été rappelé pour reprendre le rôle de Thanos.

Les coulisses du MCU semblent avoir encore de nombreux secrets à révéler. Le personnage de Thanos a d’ailleurs déjà suscité de nombreuses interrogations à son sujet !

Source : We Got This Covered