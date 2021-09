Marvel : l’interprète de Shang-Chi accusé de sexisme et homophobie

Des messages partagés sur Reddit refont surface – Crédit : Marvel Studios

Shang-Chi est le dernier film du Marvel Cinematic Universe (MCU), au cinéma depuis le 1er septembre. Contrairement à Black Widow, et après l’affaire Scarlett Johansson, le film n’a pas eu de sortie simultanée sur Disney+. Dans ce film, Simu Liu incarne Shang-Chi, premier rôle majeur d’un acteur jusque-là inconnu et modèle pour des banques d’images. Désormais en pleine ascension, tout semble rouler pour l’acteur et on imagine qu’avec son intégration dans le MCU, plusieurs années d’apparitions (et millions de dollars) sont au programme. Malheureusement pour Simu Liu, plusieurs de ses publications postées sur Reddit sous le pseudo /u/nippedinthebud sont réapparues. Et certaines internautes accusent l’interprète de Shang-Chi de sexisme et homophobie.

Simu Liu accusé par les internautes de tenir des propos polémiques

Simu Liu a été propulsé au sommet par Shang-Chi, globalement bien reçu au box-office. Désormais l’un des membres des Avengers, la star de Marvel est scruté dans les moindres détails. Et son passé est évidemment fouillé, comme ses publications sur Reddit entre 2013 et 2019. L’acteur est notamment accusé de sexisme, estimant que « les filles ne sont pas aussi bonnes que les garçons en sport ». Simu Liu précise être « pour l’égalité des sexes » mais explique que jouer au volley-ball « avec une fille dans l’équipe » le rend « frustré ».

Simu Liu partage également sa position sur l’homosexualité, pensant que « la pédophilie n’est pas si différente ». L’acteur estime qu’après avoir fait des recherches pour un rôle, il s’agit « d’une petite mutation dans le génome qui définit nos préférences sexuelles ».

L’acteur ne ferait que citer les répliques de l’un de ses rôles

Simu Liu est dans la tourmente sur les réseaux sociaux – Crédit : Marvel Studios

Certains internautes soulignent que ces messages ont été postés dans un subreddit s’adressant aux Asiatiques. L’un d’eux a même expliqué que les messages de Simu Liu viennent de ses répliques dans Kim’s Convenience, la sitcom Netflix dans laquelle l’homme joue Jung.

Simu Liu n’a pas répondu aux accusations mais répondu avec partagé l’un de ses tweets de 2019 :

AVERTISSEMENT : Si vous allez assez loin, je suis sûr que vous trouverez une version immature de moi ayant cédé à la colère et à la haine. Je ne suis pas un hypocrite, je suis un être humain. Les mentalités évoluent. Nous changeons et grandissons. Et je veux grandir de la bonne façon. – Simu Liu

Source : CBR