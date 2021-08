Disney : Elizabeth Olsen apporte son soutien à Scarlett Johansson

Elizabeth Olsen prend parti pour Scarlett Johansson – Crédit : Marvel Studios

Après une année de séries Marvel sur Disney+, les fans n’avaient qu’une hâte. Retrouver les salles obscures pour découvrir Black Widow, premier film de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un long-métrage spécial puisque la dernière apparition de Scarlett Johansson dans ce rôle après une décennie. Mais la sortie de Black Widow a été émaillée par un événement inattendu. L’actrice s’est retournée contre Disney avec une réponse judiciaire. Le géant du divertissement est accusé de ne pas avoir respecté ses engagements en publiant le film sur Disney+, en plus des salles, aux USA. Suite à cette affaire, Scarlett Johansson a reçu le soutien de l’interprète de Wanda Maximoff : Elizabeth Olsen.

Denis Villeneuve soutient également Scarlett Johansson

Disney se défend contre les accusations de Scarlett Johansson alors que la star n’aurait pas prémédité ce procès. Un procès retentissant à Hollywood d’une actrice contre une major du Septième art. Un géant du divertissement n’hésitant pas à parler de coup de communication, de cupidité. Il se murmure même que Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, est furieux de cette action.

Denis Villeneuve, réalisateur de Dune, a également pris position, défendant Scarlett Johansson. Après tout, Disney n’a pas respecté son contrat avec la star ! Le cinéaste pointe également du doigt la sortie simultanée des films de la Warner, en salle et sur HBO Max. Un traitement réservé à Dune.

Des fans inquiets de la position de l’actrice

Scarlett Johansson part avec fracas – Crédit : Marvel Studios

Et Elizabeth Olsen est la dernière personnalité en date à soutenir Scarlett Johansson. Un geste d’autant plus symbolique que l’actrice est toujours présente dans le MCU en tant que Wanda Maximoff. La sorcière rouge a eu sa propre série à succès, WandaVision, et revient dans Doctor Strange 2.

Sur les réseaux sociaux, les fans s’inquiètent que l’actrice soit évincée après ce soutien. L’un d’eux pense même que « Wanda sera tuée dans Doctor Strange 2 ou soumise à un échange de corps ». Un message ponctué par un trait d’humour : « Dans le second cas, il faut choisir Alica Vikander (ndlr : l’interprète de Tomb Raider dans le reboot cinématographique) ».

Mais rappelons que Elizabeth Olsen est sous contrat avec Marvel Studios et non Disney. Le géant du divertissement a tenu à publier Black Widow directement sur Disney+ en tant que maison mère. Ce n’est pas le studio de Kevin Feige. Sans oublier que Wanda est annoncée pour être très présente ces prochaines années.

Source : WGTC