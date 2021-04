Marvel : Thanos a connu la mort la plus horrible de toute l’histoire des comics

Dans le MCU, Thanos meurt en se transformant en poussière après le snap d’Iron Man. Mais dans les comics Marvel, le Titan fou connaît une mort bien plus horrible, qu’on ne verra certainement jamais à l’écran.

Dans le comics Secret Wars #8 de Jonathan Hickman, Esad Ribic, Ive Svorcina, Chris Eliopoulos et Idette Winecoor, Thanos se retrouve face à un ennemi bien connu des Quatre Fantastiques, Docteur Fatalis. Et la rencontre entre les deux vilains se conclut par une des morts les plus horribles de toute l’histoire de Marvel.

Docteur Fatalis tue Thanos en un instant – Crédit : Marvel Comics

Après la destruction des univers 616 et 1610, quelques survivants sont amenés sur Battleworld où règne le chaos. Docteur Fatalis règne en dieu sur ce monde, et n’accepte pas que quiconque vienne remettre son pouvoir en question. Mais un autre grand méchant Marvel a le même orgueil que Fatalis : Thanos.

Thanos à la hauteur de Fatalis ?

Lorsque le Titan fou vient à la rencontre de l’ennemi des Quatre Fantastiques, ce dernier décide de laisser lui une chance. Fatalis propose à Thanos de devenir son loyal baron. Mais cette offre n’intéresse pas du tout Thanos, qui se considère également comme un dieu tout puissant. « J’ai été moi aussi un dieu. Le Gant d’Infinité m’a donné ce pouvoir », répond-il à Fatalis. Le Titan fou aurait pu simplement décliner la proposition de son ennemi et en rester là, mais il décide d’aller plus loin, en tentant de renverser la situation. « C’est toi qui devrais t’incliner devant moi. », lui lance-t-il.

Pour Fatalis, ce sont les mots de trop. Il fait remarquer à Thanos qu’il n’a plus le Gant d’Infinité en sa possession. Toujours aussi sûr de lui, le Titan fou lui sous-entend qu’il n’a pas besoin de ce dernier pour le battre. Malheureusement pour Thanos, cette affirmation est fausse, et Fatalis va le lui prouver. Dans la seconde qui suit, l’Empereur de Battleworld tue violemment le géant violet en lui arrachant la colonne vertébrale.

Thanos bientôt de retour au cinéma ?

Cette mort très violente ne sera certainement jamais montrée de manière aussi explicite dans un film familial du MCU. Mais l’affrontement entre les deux vilains pourrait bien avoir lieu à l’écran. Marvel préparerait en effet une adaptation de la série Secret Wars, dans laquelle Thanos pourrait faire son grand retour. Ces comics mettent en effet en scène des versions alternatives des héros et vilains Marvel. Certains espèrent d’ailleurs y retrouver Iron Man, mais celui-ci serait incarné par un nouvel acteur plus jeune.

Cette adaptation n’étant pas au programme de la phase 4 du MCU, les Marvel Studios ont encore le temps de réfléchir à la mort de Thanos. En attendant, le prochain film crossover pourrait être Doctor Strange 2. Le long-métrage signé Sam Raimi réunira en effet de nombreux Avengers ancienne et nouvelle génération. Mais là encore la patience est de mise, car le film ne sortira en salles qu’en mars 2022.

Source : SCREEN RANT