Black Widow : Marvel interdit à Tom Holland de voir le film avant sa sortie

Alors que Black Widow s’apprête enfin à sortir en mai prochain, les fans ne cachent plus leur impatience. Repoussée d’une année, cette sortie promet de tutoyer les sommets au box-office mondial. Très impliqué dans l’univers Marvel, le comédien Tom Holland se voit pourtant privé de projection en avant-première ! Il faut avouer que le jeune comédien est le roi des bourdes, dévoilant souvent malgré lui d’énormes spoilers autour des productions du studio ! Mais Holland ne compte pas lâcher l’affaire et espère que la production finira par le laisser découvrir ce nouvel opus avant sa sortie officielle.

Black Widow : Tom Holland privé d’avant-première ! – Crédit : Marvel Studios

Holland se laisse souvent déborder par son enthousiasme. Et Marvel ne veut courir aucun risque, voulant garder les surprises jalonnant le film intactes.

Tom Holland n’a pas dit son dernier mot

Le comédien ne désespère pas pour autant. En effet, l’interprète de Spider-Man espère toujours secrètement que Marvel finira par organiser une projection privée. En coulisses, Holland semble multiplier les appels en ce sens, n’hésitant pas à harceler les studios pour obtenir gain de cause. « Nous harcelons la production depuis des semaines. Nous voulons voir et savoir ! Marvel, si vous passez par là, réglez le problème ! » publie ainsi le comédien sur ses réseaux sociaux.

Black Widow semble livrer des informations importantes quant à la phase 4 du MCU. Marvel souhaite donc jouer la carte de la prudence et ne rien dévoiler, malgré une année de retard sur la sortie du film. Et la présence de Holland à une éventuelle projection pourrait représenter un risque majeur. Avec sa langue souvent trop bien pendue, le jeune comédien est devenu le roi du spoiler. Il avait notamment affirmé que Garfield et Maguire ne feraient finalement par leur retour dans le prochain volet de Spider-Man.

La sortie de Black Widow est déterminante pour Marvel. D’abord, ce sera le premier film à revenir dans les salles obscures, et il ne faut surtout pas qu’il devienne obsolète avant l’heure ! Si de trop nombreuses informations sur son contenu sont dévoilées, les fans pourraient carrément bouder sa sortie. Marvel ne peut clairement pas se permettre un échec commercial et financier, dans une situation déjà plus que complexe. Le studio développe des projets malgré des conditions plus que dégradées et doit relancer en grandes pompes la machine !

Ces explications suffisent à comprendre largement la position du studio. Holland pourrait, même sans intention de nuire, dévoiler de précieuses informations sur le contenu du film. Alors, comme les fans, il devra encore patienter quelques semaines pour découvrir le résultat !

Source : Screenrant