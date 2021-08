Marvel : Thanos n’est pas le plus cruel de sa famille

Thanos n’est peut-être pas si cruel que ça en comparaison – Crédit : Marvel Studios

Thanos est sans aucun doute le méchant Marvel le plus connu. Du moins auprès du grand public ayant découvert l’univers de l’éditeur au cinéma avec le Marvel Cinematic Universe (MCU). Et alors que Loki, série Disney+, introduit Kang le Conquérant comme grand méchant, le Titan fou est toujours une icône pour les lecteurs. Un personnage à l’histoire riche puisque ce dernier a déjà sauvé Thor. Sans oublier que Thanos est également père et a de nombreux proches, une famille. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’antagoniste des Avengers n’est même pas le plus cruel d’entre eux selon le scénariste des comics Les Éternels.

Un ennemi plus cruel s’apprête à être dévoilé

Stafox est-il le membre de la famille de Thanos encore plus cruel ? – Crédit : Marvel

Thanos a une histoire familiale compliquée. Sa mère, Sui-San, a tenté de le tuer alors qu’il était bébé. Un épisode que le Titan fou n’a pas oublié, assassinant cette dernière, embrassant le mal. Son père, Mentor, a donné une arme puissante à Drax pour l’éliminer. Starfox, son frère, l’a aussi combattu à travers l’espace et le temps. Thanos ne s’entend pas vraiment avec sa famille !

Et dans une interview, le scénariste des Éternels, Kieron Gillen, s’est exprimé à propos de la suite des comics. L’un des héros cosmiques, Phastos, n’a plus le contrôle de Thanos. Questionné à ce propos, l’homme précise qu’on « peut dire qu’il n’est même pas la pire personne de sa famille ». Ce dernier conclut qu’il s’agit « d’une question amusante, nous y arriverons ». Cela veut donc dire qu’un proche du Titan fou est encore plus cruel. S’agit-il de Starfox ? Pourtant, le personnage n’est pas connu pour être plus sombre que son frère. Un nouveau membre peut être introduit, un frère, une sœur, un cousin, une cousine ? Compte tenu du nombre d’Éternels et du passé de Thanos, les possibilités sont nombreuses.

Révéler de nouveaux éléments de l’histoire de Thanos est toujours bon à prendre. Les lecteurs veulent toujours en savoir plus sur son passé, la raison de ses actes violents. Le fait qu’il puisse ne pas être le plus cruel des membres de sa famille serait un gros rebondissement.

La réponse à cette question sera apportée dans le prochain numéro des Éternels, en novembre.

Source : ScreenRant