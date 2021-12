Matrix 4 : faut-il avoir vu la trilogie avant ?

Le co-scénariste répond à la question – Crédit : Warner Bros.

Depuis aujourd’hui, les spectateurs découvrent Matrix 4 (Matrix Resurrections). Pour l’occasion, Lana Wachowski déploie une nouvelle aventure sans sa sœur, Lilly Wachowski, et la Warner met les petits plats dans les grands. Lors d’un happening, une Mercedes a été enfermée dans une pilule rouge et les premiers avis restent globalement positifs. Mais une question se pose pour les nouveaux spectateurs : faut-il avoir visionné la trilogie originale ? Après tout, Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprennent les rôles respectifs de Neo et Trinity. David Mitchell, co-scénariste, offre un début de réponse à cette épineuse question.

Le co-scénariste répond à cette épineuse question

Une grande confusion règne lorsque l’on parle de Matrix 4. Il faut dire que Neo et Trinity meurent à la fin de la trilogie originale. Beaucoup se demandent les raisons du retour des personnages dans cette nouvelle histoire. D’autant plus que Morpheus et l’Agent Smith ont de nouveaux interprètes. Mais s’agit-il pour autant d’une suite ? Après tout, le film semble éviter de porter une étiquette conventionnelle.

Lors d’une interview, David Mitchell, co-scénariste de Matrix 4 (avec Lana Wachowski) dévoile son opinion sur la question.

Promis, pas de spoilers !

Je ne peux pas vous dire de quoi parle le film, mais je peux vous expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas une suite de plus mais quelque chose d’autonome. Il contient les trois Matrix précédents d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Il présente également des éléments qu’on ne voit pas dans les films d’action. Il brise les règles du blockbuster. – David Mitchell

On peut le dire : il s’agit de la réponse parfaite ! Même si David Mitchell entretient le mystère à propos de l’intrigue de Matrix 4. On rappelle que le film est désormais au cinéma.

