Matrix Resurrection : Neo et Trinity sont perdus dans une boucle temporelle

La nouvelle bande-annonce du film traite des échos du passé, des boucles temporelles dans lesquelles tout le monde semble être coincé. Elle comprend une flopée de nouvelles séquences, mais ramène aussi fréquemment des images des Matrix précédents, en particulier le premier. La nouvelle simulation dans laquelle Neo et Trinity sont prisonniers semble être très similaire à la précédente, mais avec d’étranges déviations et changements.

Affiche Alternative de Matrix 4 – Crédits : Warner Bros

Vous vous souvenez peut-être du chat noir que Neo aperçoit deux fois dans une cage d’escalier. Cette impression de déjà-vu, est le signe d’un bug, d’une modification de la matrice. Cette bande-annonce nous montre un Neo amnésique assailli d’impressions similaires. Et nous pouvons saisir maintenant que Matrix 4 sera construit en miroir avec le premier opus. Des scènes déjà vécues se remanifestent, et dont l’étrangeté ne tardera pas à éveiller l’esprit de l’élu. Une nouvelle guerre approche.

Neo n’est pas seul face à la matrice

Et pour mener à bien sa tâche, Neo ne sera pas seul. Il pourra compter sur l’aide d’alliés de longue date, comme Trinity (Carrie-Ann Moss) et Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II), et de nouveaux venus tels que Bugs (Jessica Henwick) et Sati (Priyanka Chopra Jonas); même si la plupart n’ont plus la même apparence. Tous ces personnages nous ont d’ailleurs été présentés en portraits dans de récentes affiches.

Une bande annonce explosive

Aussi Matrix Resurrections semble se concentrer davantage sur l’histoire d’amour entre Neo et Trinity, comme pierre angulaire du film. Mais au-delà de l’exposition de l’histoire dans cette bande-annonce, on nous fait savoir qu’il y aura aussi des tonnes d’action. Ce trailer final explosif nous montre déjà des combats d’armes à feu, des combats au poing et même quelques nouveaux pouvoirs de Neo, y compris la capacité de faire apparemment exploser des véhicules à volonté. Et bien sûr, Neo connaît toujours le kung-fu.

Il n’y aura pas trop de temps à attendre pour comprendre ce qui a poussé la réalisatrice à ressusciter Neo et Trinity. The Matrix Resurrections fait ses débuts sur HBO Max et dans les salles dans quelques semaines seulement, le 22 décembre.

Source : Theverge