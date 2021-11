Matrix 4 : 8 nouvelles affiches nous présentent les personnages individuellement

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront, comme attendu, dans la peau de Neo et Trinity. Puis il y a les nouveaux venus. L’analyste (Neil Patrick Harris), Lexy (Erendira Ibarra), Bug (Jessica Henwick) et le jeune Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II). Un autre personnage, joué par Priyanka Chopra a également obtenu un poster, bien que l’on ne sache pas officiellement qui elle est. Et Jonathan Groff, qui est suspecté de jouer l’agent Smith.

Matrix se dévoile petit à petit sous nos yeux, sur nos petits écrans avant le grand. C’est l’équipe des personnages principaux qui affronteront la matrice (plus un agent ?) que Warner Bros a décidé de mettre en avant cette fois-ci. Et ce, juste après avoir rendu publics trois autres visuels que vous pouvez apercevoir ci-dessus. Cet ensemble vient s’ajouter aux premières images, dont cette photo mystérieuse extraite du film dévoilé début novembre.

Matrix Resurrection Re-enters et Return to the Source

Les dernières affiches de Matrix, outre l’omniprésence du code de la matrice, nous susurrent ce que l’on pourrait interpréter comme des indices. Que veulent-ils dire par retour à la source et réentrée (en français) ? Dans la tradition du monde Matrix, la « source » peut avoir plusieurs significations. Le « code source » fait souvent référence à la pluie numérique verte. Cependant, la Source est au cœur du monde réel de la ville des machine, qui est le dernier endroit où nous avons vu Neo et Trinity avant qu’ils ne isparaissent… ou du moins le pensions-nous.

Les personnages sont-ils indéfiniment pris dans la matrice ?

vIl devient de plus en plus tentant de penser que Zion, la citadelle refuge des derniers hommes libres, et le monde des machines, n’étaient qu’un subterfuge. Une sécurité des machines pour se protéger des prises de consciences humaines. Utilisant la vérité pour créer un faux monde, » une fausse vérité » laissant cours au mouvements libertaires de la conscience humaine tout en la gardant en son sein. Et si tel est le cas, Matrix est un concept infini ou la conscience est perpétuellement prise dans le reflet du miroir qui lui dévoile sa propre existence.

Ce que l’on sait sur Matrix 4…

D’un point de vue moins philosophique peut-être, certains s’interrogent à propos du nouveau costume du jeune Morpheus. Il est tellement similaire à celui du Joker, qu’on pourrait penser qu’un croisement entre les deux histoires est envisagé. Cette théorie est bien entendu à prendre avec des pincettes. Et ce que nous savons avec certitude à propos du nouveau Matrix, c’est qu’il sort très bientôt et qu’il est extrêmement attendu, au tournant.

