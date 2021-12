Matrix Resurrections : bande-annonce inédite sur la romance entre Neo et Trinity

L’arrivée en 2022 de Matrix 4, dont le titre sera The Matrix Resurrections, suscite bien des attentes. Après une première bande-annonce où les héros semblent perdus dans une boucle temporelle, Warner Bros fait patienter les fans avec une vidéo qui revient sur la relation amoureuse entre Neo et Trinity.

Une bande-annonce avec des interviews inédites de Keanu Reeves et Lana Wachowski

Neo (Keanu Reeves ) et Trinity (Carrie-Anne Moss) se sont rencontrés pour la première fois dans Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski en 1999. Les deux héros sont devenus alliés et finalement amants. Dans les deux films suivants, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, Neo est devenu l’élu de la prophétie, destiné à mettre fin à la Matrice. Un parcours semé de morts et de sacrifices, qui va se poursuivre l’année prochaine avec la sortie de The Matrix Resurrections, le quatrième volet.

Le studio Warner Bros vient de diffuser un mini « making of » inédit de Matrix 4 avec des interviews des acteurs et des réalisatrices, qui revient sur la romance entre Neo et Trinity. La bande-annonce ci-dessous montre des images inédites du futur quatrième volet à venir, ainsi que des interviews de Keanu Reeves et Lana Wachowski.

La relation amoureuse entre Neo et Trinity sera au cœur de Matrix Resurrections

La relation amoureuse entre Neo et Trinity, mis en avant dans cette bande-annonce spéciale, pourrait bien être le point central de la nouvelle suite de la franchise. La vidéo présente des images inédites des coulisses du quatrième film en préparation. La réalisatrice Lana Wachowski explique que l’écart entre le troisième film et The Matrix Resurrections aura un impact majeur dans la relation amoureuse entre Neo et Trinity. L’acteur Jonathan Groff, qui apparaîtra dans Matrix 4, s’est également montré « étonnamment ému » de revoir le duo sur le plateau.

L’histoire d’amour entre Neo et Trinity est omniprésente depuis le premier film en 1999. Dans Matrix, l’Oracle annonce à Trinity qu’elle tomberait amoureuse de « L’Élu », celui destiné à faire tomber la Matrice, qui s’avérera bien vite être Neo. Leur amour s’épanouit tout au long de la trilogie et c’est elle qui a servi de principale motivation à Neo. Un enjeu intime pour combattre les machines, plus fort que les effets spéciaux révolutionnaires, les cascades impressionnantes et les combats de kung-fu épiques.

Source : Screenrant