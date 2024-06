Netflix : ces 5 suites de films sont les plus attendues de 2024

Netflix reste le leader de la SVOD malgré une concurrence de plus en plus forte avec le lancement de diverses plateformes comme Max, très récemment en France. Il faut dire que chaque mois, l’entreprise ajoute de belles nouveautés à son catalogue. Et en 2024, de nombreuses suites de films sont attendues. On vous propose une sélection des sorties à ne pas louper, ces prochains mois.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. (3 juillet 2024)

Retour d’Eddie Murphy dans l’un de ses rôles cultes, celui de l’inspecteur Alex Foley ! Le policier reprend du service à Beverly Hills et fait équipe avec sa fille alors que sa vie est en danger. Mais notre héros va aussi faire collaborer avec un nouveau partenaire en plus de ses potes Billy Rosewood et John Taggart pour enquêter sur un complot. Le Flic de Beverly Hills : Axel F. arrive le 3 juillet sur Netflix.

The Witcher: Sirens Of The Deep (2024)

Ce film qui se situe dans l’univers de la série The Witcher, dont les premières images de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv ont été dévoilées, n’a pas encore de date de sortie. Elle suit le célèbre chasseur de monstres dans son enquête à propos d’attaques dans un village en bord de mer. Il découvre alors un conflit vieux de plusieurs siècles entre les humains et les peuples de la mer. Geralt de Riv va s’entourer d’amis pour éviter une guerre totale. Pas de date mais sortie en 2024.

Le Mauvais Camp 2 (2024)

Pas de date de sortie pour la suite du long-métrage sur le personnage de Ferry qui, après avoir tout perdu, opte pour une vie tranquille, loin de Brabant. Alors qu’il semble plus heureux que jamais, une voix au fond de lui l’empêche de l’être réellement. Et si quelque chose poussait l’homme, habitué à la violence, aux mensonges et à la trahison, à reprendre du service en tant que narcotrafiquant pour un dernier coup ? Sortie en 2024, sans plus de précision.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (2024)

La suite des aventures de Bob l’Éponge et de tous ses amis est l’un des films les plus attendus sur Netflix. L’histoire ? Bikini Bottom et ses habitants se retrouvent balayés, loin de l’océan. Sandy et Bob l’Éponge entreprennent un voyage au Texas pour sauver la ville d’un complot. Comme toujours, on s’attend à beaucoup d’humour et de malice dans ce long-métrage.

La Plateforme 2 (2024)

À sa sortie, La Plateforme a été un énorme succès sur Netflix. Rien d’étonnant à ce qu’une suite ait été annoncée avec plusieurs images dévoilées, comme celle ci-dessus qui sert d’illustration. Le principe reste le même : dans une prison-tour, une dalle transporte de la nourriture d’étage en étage. Ceux tout en haut peuvent se nourrir convenablement et ceux en bas sont affamés, mettant en lumière la répartition inégale des richesses.

Quelles sont les suites les plus attendues de 2025 ?

Mais ce n’est pas tout puisque Netflix dévoile également son calendrier de sorties de 2025. Et il y a des suites de films populaires dans le calendrier.