Meilleur répéteur Wifi : quel modèle choisir en 2024 ?

Comme de nombreux produits, il existe différentes gammes adaptées à tous les budgets. Cela va jouer avant tout sur la portée du signal et de la vitesse du routeur. Un répéteur est très simple d’utilisation, puisqu’il se branche sur une prise et sert ainsi de nouveau point d’accès pour votre connexion internet. Il va simplement retranscrire votre Wifi pour que vous l’ayez à l’étage, ou dans des pièces éloignées difficiles d’accès pour les ondes Wifi de votre box.

Maintenant, certains appareils pourraient ne pas convenir à votre utilisation. On estime qu’un appartement de moins de 50m2 n’a pas besoin de répéteur Wifi. Cependant, cela va dépendre de l’agencement de l’appartement. S’il est en duplex, il est quasiment certain que vous en aurez besoin. Nous reviendrons sur les spécificités et les complémentarités en fin d’article. En attendant, nous vous proposons de découvrir les meilleurs répéteurs Wifi.

TP-Link RE200, le meilleur répéteur wifi pas cher

Compacité Simplicité d'usage On n’aime pas Vitesse limitée

Si vous souhaitez étendre votre connexion Wifi à moindres frais, le TP-Link RE200 est un produit de qualité tout en coutant seulement 20 euros. Ce répéteur suffira pour une utilisation simple. La connexion est en effet limitée à 750 Mb/s. Vous avez le choix entre deux bandes fréquences : 2,4 GHz et 5 GHz pour une plus grande rapidité de connexion. C’est le choix idéal pour les logements moyens, puisque celui-ci permet d’étendre la connexion sans-fil jusqu’à 90m2 et peut supporter jusqu’à 32 appareils simultanément (16 sur chaque bande).

Le modèle vous offre d’ailleurs deux choix d’installation. L’une, la plus simple, consiste à appuyer sur le bouton WPS de la box, puis celui du répéteur. Voilà, l’installation est faite. Si vous préférez passer par une application, l’app Tether permet de le faire facilement en suivant les étapes d’installation. Nous vous recommandons la première méthode, qui est immensément plus simple et rapide. Il est compatible avec un grand nombre de système d’exploitation, même les plus anciens. Ce TP-Link RE200 est à recommander pour ceux disposant encore d’une connexion ADSL.

TP-Link RE330, l’alternative pas chère pour les grands espaces

On aime Compacité

Compacité Installation simple

Installation simple Meilleurs débits pour une hausse de prix contenue

Meilleurs débits pour une hausse de prix contenue Port Ethernet On n’aime pas Portée déçevante

Il s’agit relativement du même modèle que le RE200. Néanmoins, celui-ci peut couvrir une superficie allant jusqu’à 120 m2. Pour le reste, c’est identique. Vous avez le choix entre deux bandes passantes, 2,4 GHz et 5 GHz (respectivement de 300 Mbit/s et 887 Mbit/s) afin d’obtenir une transmission plus importante des données. La première est destinée avant tout pour de la bureautique et des recherches internet simples, quand la deuxième est conseillée pour du streaming en haute résolution et jeux vidéo.

L’installation est du pareille au même avec une première méthode consistant à simplement appuyer sur le bouton WPS de votre box et ainsi de votre répéteur. La deuxième fait appel à l’application Tether en suivant les étapes demandées. Il se distingue également par la présence d’un port Ethernet.

Devolo Wifi 6 3000, le répéteur wifi pour les férus de vitesse

On aime Simplicité d'usage

Simplicité d'usage Débits très bons sur la fréquence 5 GHz On n’aime pas Installation via l'application fastidieuse

Installation via l'application fastidieuse Débit sur la fréquence 2,4 GHz décevant

Si vous souhaitez un répéteur très simple d’usage mais de qualité, le Devolo Wifi 6 3000 offre des débits de transfert impressionnants. Il intègre tout d’abord l’avant-dernière norme Wifi 6 pour une connexion internet en supportant la norme 802.11ax.

Comme pour beaucoup de modèles de répéteurs, vous avez le choix entre une bande 2,4 GHz et une autre en 5 GHz, la dernière permettant bien évidemment un débit largement supérieur (environ 2400 Mb/s). Côté installation, trois solutions s’offrent à vous. La première, la plus simple, est identitique aux produits TP-Link. Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur, et celui du répéteur (appelé ici ADD), et le tour est joué. Le désavantage, c’est qu’aucune personnalisation n’est possible.

Si vous voulez paramétrer et choisir votre bande fréquence, il va falloir passer par l’application propriétaire de Devolo et suivre les étapes indiquées. Malgré tout, Devolo reste avare en possibilités de personnalisation et n’offre que peu de réglages, ce que l’on peut déplorer pour un produit frôlant la barre de la centaine d’euros. Cependant, les débits sont très bons sur la bande 5 GHz, un peu moins en 2,4 GHz. Enfin, le Devolo Wifi 6 3000, intègre un port RJ45 pour stabiliser la connexion, idéal pour les joueurs de titres compétitifs en ligne.

Netgear EX6130, le répéteur wifi avec prise supplémentaire

On aime Simplicité d'usage

Simplicité d'usage Prise murale intégrée

Prise murale intégrée Bon débit en 56 GHz

Bon débit en 56 GHz Technologie Fast Lane qui fait la différence On n’aime pas Création d'un réseau secondaire, impactant son ergonomie

Création d'un réseau secondaire, impactant son ergonomie Vitesses annoncées, notamment en 2,4 GHz, peu réalistes

Un répéteur wifi, c’est bien, mais ça condamne une prise électrique qui pourrait servir à autre chose. Le Netgear EX6130 supprime ce problème en incluant une prise femelle, histoire de relayer votre connexion internet tout en permettant de brancher quelque chose dessus. Pour le reste, il s’agit d’un prolongateur de signal wifi classique. Si Netgear parle d’un débit théorique de 1,2 Gb/s, c’est en fait un petit tour de passe-passe de la part du fabricant. Il additionne les débits théoriques des bandes 2,4 GHz (300 Mbit/s) et 5 GHz (867 Mbit/s) pour un total de 1167 MHz, auxquels Netgear a arrondi à 1200.

Cela reste de très bonnes valeurs. Toutefois, lors de l’usage, le modèle n’atteint jamais ces chiffres. La différence est colossale entre les chiffres avancés par le constructeur et en utilisation réelle. Nous nous sommes retrouvés avec un débit ne dépassant pas les 130 Mbit/s en 2,4 GHz. Il dispose sur sa tranche droite une prise RJ45 pour ceux souhaitant une connexion internet filaire. Sur la partie gauche de sa façade, on retrouve des leds de connexion bien utiles pour vérifier l’état de sa connexion. Le désavantage, et c’est une particularité embêtante, le répéteur créé un réseau secondaire appelé EXT.

Enfin, la technologie Fast Lane est loin de n’être qu’un simple gadget. Elle amplifie les deux fréquences en même temps pour améliorer les performances. De ce fait, une bande est réservée pour la connexion du répéteur et des appareils wifi, l’autre pour le répéteur et le réseau wifi du routeur.

Devolo Magic 2 Wifi 6, le meilleur boîtier CPL

On aime Deux prises ethernet

Deux prises ethernet Intégration d'une prise femelle sur tous les blocs

Intégration d'une prise femelle sur tous les blocs Kit polyvalent : CPL ou Mesh

Kit polyvalent : CPL ou Mesh Débits élevés… On n’aime pas … Bien qu'un poil décevants au regard des chiffres théoriques affichés

Le boîtier CPL intervient si vous habitez dans une grande maison aux murs épais, ou bien dans un énorme appartement. Il peut aussi convenir à ceux qui veulent la connexion internet la plus stable possible. Le Devolo Magic 2 Wifi 6 est donc un modèle de choix. Il possède une bande 2,4 GHz et deux en 5 GHz pour des débits théoriques pouvant atteindre respectivement 574 Mbit/s et 1201 Mbit/s. De plus, il possède deux prises Ethernet. C’est l’idéal pour avoir le ping le moins élevé et le plus stable possible sur les jeux en ligne compétitifs.

Le bloc intègre une prise femelle afin de ne pas condamner la prise utilisée par le boîtier CPL. Vous pourrez brancher n’importe quel appareil directement sur le produit. Mais ce kit est en réalité polyvalent. S’il sert de boîtier CPL puisqu’il a été conçu comme tel, il peut aussi faire office de satellite pour un réseau wifi maillé. Les débits Wi-Fi sont élevés, bien qu’on en attendait un peu plus au vu des vitesses théoriques annoncées.

Asus ZenWiFi Pro ET12 AiMesh AXE11000, le système wifi mesh ultra-rapide

On aime Extrêmement rapide

Extrêmement rapide Paramètres de personnalisation complets

Paramètres de personnalisation complets Grande couverture réseau On n’aime pas Encombrement

Le système de wifi maillé est sans doute le rapport qualité prix le plus intéressant. Il intègre le WiFi 6E tri-bande jusqu’à 11000 Mbit/s répartis en 12 flux, pour une fréquence allant jusqu’à 6 GHz. L’immense majorité du marché des extendeurs WiFi sont limités à la bande 5 GHz. Précisons qu’il s’agit ici de modèles haut-de-gamme, intégrant les technologies les plus avancées du marché. Les blocs sont immenses puisqu’ils frôlent les 30cm de hauteur, en plus d’être massifs. On oubliera donc toute forme de compacité : vous aurez affaire à deux mastodontes posées à même le sol et qui serviront de relais wifi.

Les débits annoncés sont dantesques, avec 4808 Mbit/s rien qu’avec la bande 2,4 GHz et la même chose pour les deux autres fréquences. Niveau connectique, c’est considérablement bien fourni. 4 ports RJ45 officient, dont deux prises LAN et deux prises WAN. Les produits offrent une couverture très dense, fait pour les très grands espaces. Pour l’installation, cela reste très simple. Vous devez toutefois installer l’application Asus Router sur iOS ou Android, et brancher les routeurs.

Toutefois, si vous voulez accéder aux nombreux paramètres (contrôle parental, activation du blackhaul, blocage de certains appareils, de choisir le chiffrement pour accéder au réseau et plus encore) qu’offrent la marque taiwannaise, il va falloir passer par le site web router.asus.com

Netgear Orbi Mesh RBK853, le système wifi maillé le plus performant

On aime Débits exceptionnels

Débits exceptionnels Couverture réseau étendue

Couverture réseau étendue Installation simple

Installation simple Paramètres de personnalisation complets

Paramètres de personnalisation complets Design recherché On n’aime pas Nombreuses fonctionnalités payantes

Nombreuses fonctionnalités payantes Très coûteux

Clôturons ce guide avec le meilleur système wifi mesh actuel, le pack Netgear Orbi RBK853. Si vous souhaitez vous diriger vers le nec plus ultra, c’est celui-ci qu’il faut choisir. Il s’agit là d’un produit premium, dont le design n’a pas été mis de côté et s’associe très bien avec une maison à la décoration moderne tout en étant discret.

La couverture réseau est considérablement étendue et le signal ne faiblit que très peu au fur et à mesure que l’on s’éloigne, même à travers des murs épais. Les débits sont exemplaires et vous permettent de profiter du streaming en 4K et du jeu en ligne sans le moindre problème, quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous situez. La marque intègre également un routeur tri bandes, ce qui permet d’éviter toutes interférences et ralentissements.

Même sans réseau maillé, le routeur étend énormément la couverture réseau et les débits sont presque 100 % supérieurs à ce que propose les routeurs de fournisseurs d’accès à internet. Dès que le système mesh est activé, les débits explosent pour pulvériser les chiffres établis par une box classique. On obtient alors des vitesses cinq fois supérieures. C’est énorme. Bien entendu, vous pouvez y brancher un câble Ethernet pour les jeux compétitifs en ligne, ce qui permet de stabiliser d’avantage le ping. On déplore toutefois de nombreuses fonctionnalités payantes comme le contrôle parental et la suite de sécurité. A ce prix, c’est inacceptable.

🛜 C’est quoi un répéteur Wifi ?

Un répéteur Wifi va étendre la portée de la connexion internet fournie par la box de votre FAI (fournisseur d’accès à internet). En d’autres terme, il agit comme un relais et va recevoir le signal Wifi pour le diffuser plus loin que ce dont est capable le routeur principal. Il s’agit de la solution la plus économique afin de bénéficier d’internet dans toutes les pièces de votre maison ou appartement. Néanmoins, c’est loin d’être la plus performante. En effet, le signal relayé par un extendeur sera moins intense que celui de votre box principal.

De ce fait, vous ne pourrez pas bénéficier de la même qualité que si vous étiez suffisamment proche de votre routeur principal. Cela peut suffire pour une utilisation bureautique, de streaming en Full HD ou même pour des jeux en ligne. Souvent, les relais Wifi vont aussi créer un réseau secondaire, ce qui n’est pas optimal. Néanmoins, le réseau Mesh est conseillé si vous habitez dans un grand logement.

🌍 Qu’est-ce qu’un réseau Mesh ?

Le réseau Mesh, ou “maillé”, est une façon beaucoup plus performante d’étendre le signal du WiFi. En clair, il n’y a pas de pertes de performances comme avec les relayeurs classiques car les routeurs installés ne passent pas par un point central. Chaque nœud du réseau est connecté à plusieurs autres nœuds, formant ainsi un filet virtuel couvrant toute une superficie. Dans le cas d’une première installation, il vous faudra configurer le routeur Mesh et le connecter à la box de votre FAI, puis installer ensuite le ou les satellites qui s’occuperont de relayer votre connexion internet sans perte de performances.

Bien souvent, la connexion à votre smartphone ou votre ordinateur portable se fait manuellement au début. Dans le cas où vous avez plusieurs satellites, votre appareil connecté choisira de lui même le réseau le plus proche et donc le plus performant. Il basculera aussi de lui même en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. C’est la solution la plus efficace pour les grands espaces.

📱 Qu’est ce qu’un boîtier CPL ?

Ce type de boîtier est très prisé par les joueurs, à juste titre. En effet, le boîtier CPL sait faire la même chose qu’un amplificateur WiFi ou un satellite d’un réseau maillé. La différence, c’est que toute la connexion internet passe par les fils électriques, et non par des ondes. Un kit CPL comprend un routeur qui va se connecter à votre box via un câble Ethernet et l’autre est connecté à l’appareil que vous souhaitez utiliser.

Dans le cas d’un joueur souhaitant bénéficier de débits les plus stables possibles, le deuxième boitier CPL sera connecté à son PC et branché via un câble Ethernet. Le boîtier CPL connecté au routeur va envoyer des signaux à haute fréquence sur le réseau électrique. Ces données seront transférées via les fils électriques. Le boîtier récepteur va recevoir ces signaux et les transformer en données réseau en les transmettant à l’ordinateur via le câble Ethernet.

💰 Quel budget pour amplifier son WiFi ?

Cela va dépendre surtout de vos besoins et de la taille de votre logement. Les répéteurs WiFi sont la solution la plus économique avec un prix de départ à 20 €. Ce tarif peut éventuellement augmenter jusqu’à 100 € si vous souhaitez le top du top de cette technologie avec des fonctionnalités et des paramétrages complets. Le kit CPL est une solution plus efficace et pas forcément plus coûteuse. De nombreux packs sont trouvables entre 50 et 100 €, voir 170 € pour le haut de gamme (Devolo Magic 2 Wifi). Certains packs sont plus chers, mais selon nous, il est totalement inutile de mettre autant pour une solution filaire. Néanmoins, si vous êtes allergique aux fils, oubliez cette solution.

Enfin, le réseau maillé est le plus coûteux et est surtout plus adapté à de très grands espaces. De grands appartements ou des maisons à deux étages voir plus pourraient avoir besoin d’un kit Mesh. C’est plus onéreux mais terriblement efficace. Cela dépend aussi de la gamme. Si nous vous conseillions le pack Netgear Orbi à 800 €, il n’y a souvent aucune obligation à investir autant dans un réseau maillé. Asus fait aussi des systèmes Mesh d’entrée de gamme mais largement suffisants pour beaucoup, comme le ZenWifi AX (XT8) à moins de 400 €.

🔐 Quelle sécurité pour un répéteur WiFi ?

Il est important de ne pas prendre n’importe quel modèle. Un répéteur est aussi un nouveau point d’accès à votre connexion internet qui peut-être accessible par n’importe qui si nous ne mettez aucun mot de passe. Les fabricants réputés comme Netgear ou Asus intègrent de série des protocoles de pointe qui vous permettent de dormir sur vos deux oreilles. Il y a donc peu de chances que des pirates informatiques à proximité puissent accéder à votre connexion internet.

🎮 Quelle est l’utilité d’un port Ethernet ?

La plupart des relayeurs de WiFi intègrent un port RJ45, ou Ethernet. C’est la solution filaire la plus efficace en ce qui concerne la connexion internet. Elle permet d’obtenir une connexion plus stable que les ondes, car les données internet circulent via des fils électriques. Il y en a sur les répéteurs WiFi et les blocs de réseau mesh. Néanmoins, cette solution Ethernet est plus intéressante dans le cas d’un investissement dans un kit CPL. Comme mentionné plus haut, le CPL est une solution de connexion internet entièrement filaire.

Il est donc plus logique de poursuivre cette philosophie en branchant un câble RJ45 sur un bloc CPL, que sur un répéteur WiFi classique. Cela vous permettra d’avoir un ping plus stable, et moins élevé sur vos jeux en ligne. Bien évidemment, de nombreuses connexion WiFi sont assez performantes pour jouer en ligne sans fil, notamment dans le cas d’un réseau Mesh. C’est donc à vous de voir.

