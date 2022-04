Les meilleurs Chromebooks en 2022 : notre comparatif complet

Comparatif des Chromebooks en 2022 – crédit Acer

C’est quoi un Chromebook ?

À la différence des ordinateurs portables sous Windows pour les PC ou Mac OS pour les Mac, les Chromebooks fonctionnent avec Chrome OS, un système d’exploitation basé sur Linux. Créé en 2011 par Google, le Chromebook permettait à l’origine d’accéder aux applications Google comme Google Drive, Gmail, Google Agenda ou encore Google Meet. Depuis plusieurs années, vous pouvez aussi télécharger des applications Web et Android depuis le Google Play Store.

Simples d’utilisation et souvent moins chers, en s’enrichissant de nouvelles fonctionnalités plus poussées, les Chromebooks sont devenus des alternatives intéressantes pour les étudiants et, plus globalement, pour une utilisation bureautique. Voici notre guide d’achat dédié aux Chromebooks pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre utilisation.

Notre sélection des meilleurs Chromebook

Lenovo IdeaPad Duet La meilleure tablette Chromebook premier prix 279€ > Boulanger On aime Rapport qualité/prix imbattable

Confort de Chrome OS sur une tablette

Clavier et trackpad inclus

Plus de 10 heures d’autonomie On n’aime pas Absence de prise Jack

Pas d’emplacement carte mémoire

Écran petit pour un usage bureautique Verdict : Avec son prix modique, le Lenovo IdeaPad Duet réussit l’exploit d’être à la fois une tablette 10 pouces et un ordinateur avec clavier et trackpad détachable. Avec son écran de qualité et son autonomie de plus de 10 heures, difficile de faire mieux dans cette gamme prix. Même s’il est petit, le clavier reste agréable à utiliser pour taper quelques e-mails et faire des recherches internet. Seule l’absence d’emplacement pour une carte mémoire peut être un frein à l’achat, surtout pour le modèle 64Go.

Acer Chromebook Spin 513 Le meilleur rapport qualité-prix 349€ > Boulanger On aime Design moderne proche d’un ultrabook

Conception polyvalente avec écran tactile

Autonomie de plus de 10 heures On n’aime pas Reflets trop présents sur l’écran

Performances limitées pour des usages gourmands Verdict : Le système d’exploitation Chrome OS a le gros avantage d’être simple d’utilisation, que ça soit en mode ordinateur ou en mode tablette. Le Chromebook Spin 513 d’Acer offre un excellent rapport qualité-prix. Ses bonnes finitions et la qualité de ses matériaux lui donne un look d’ultrabook. Sa charnière 360 degrés et son écran tactile de 13 pouces lui permettent une utilisation très polyvalente. Seul regret, l’écran n’est vraiment pas adapté à une utilisation en extérieur. En effet, on peut déplorer la présence de nombreux reflets.

HP Chromebook x360 Le meilleur Chromebook haut de gamme 549€ > Amazon On aime Belles finitions

Parmi les plus puissants du marché

Écran de qualité

12 heures d’autonomie On n’aime pas Toutes les configurations ne se valent pas

Trop puissant pour un Chromebook ? Verdict : Avec son Chromebook x360, HP a voulu frapper un grand coup en proposant des configurations beaucoup plus puissantes que ses concurrents, notamment avec un processeur Intel Core i5. Avec ses finitions haut de gamme et son écran bien calibré, il concurrence clairement de nombreux PC portables de milieu de gamme. Malgré tout, au vu de l’optimisation de Chrome OS, on peut se demander légitimement si ce type de configuration plus musclée est vraiment nécessaire.

Acer Chromebook 317 (2021) Le meilleur grand format 429,99€ > Fnac On aime Premier Chromebook 17 pouces sur le marché

Autonomie satisfaisante

Clavier avec pavé numérique On n’aime pas Connectique limitée

Portabilité restreinte

Webcam de piètre qualité Verdict : Jusqu’à présent, il était impossible de se procurer un Chromebook avec un écran supérieur à 15,6 pouces. Acer a décidé d’enrichir sa gamme en proposant un modèle 17 pouces. L’Acer Chromebook 317 gagne grandement en confort d’utilisation avec cet écran plus large ainsi qu’un clavier et un trackpad agréable à utiliser. Les caractéristiques techniques restent modestes avec un processeur Intel Celeron N4500 mais suffisantes pour une utilisation bureautique et multimédia. Ce Chromebook perd en revanche en portabilité avec ce grand format moins pratique à déplacer quotidiennement.

Asus Chromebook Flip CM5 Le Chromebook orienté gaming 599€ > Boulanger On aime Look original

Bon clavier

Connectivité complète (HDMI, microSD, Jack, 3 USB)

Performances correctes On n’aime pas Webcam de mauvaise qualité

Pas au niveau d’un vrai PC de Gaming Verdict : Avec le Flip CM5, Asus a eu une démarche surprenante : développer un ChromeBook orienté Gaming. Les touches ZQSD illuminées en orange et son look sobre tout en noir lui donnent en effet un aspect proche d’un PC destiné aux jeux vidéo. Pour autant, même si ses caractéristiques sont assez intéressantes pour un Chromebook, on est encore très loin des meilleurs PC. L’utilisation des services de cloud gaming comme Google Stadia, Nvidia Geforce Now ou le Xbox Game Pass permettent cependant de jouer à des jeux récents sur des équipements peu puissants.

Pourquoi choisir un Chromebook plutôt qu’un PC ou un Mac ?

Les Chromebooks ont de nombreux avantages. Ce sont des ordinateurs portables qui peuvent généralement se transformer en tablette, qui sont compacts et faciles à transporter. Ils sont plus sécurisés, car ils fonctionnent avec Chrome OS, un système d’exploitation basé sur Linux. Ils ont une meilleure autonomie de batterie et sont vendus moins chers. Les possibilités d’utilisation sont cependant plus réduites. Seules les applications Web et les applications Android peuvent être installées. Les autres logiciels sont incompatibles.

Peut-on installer Windows sur un Chromebook ?

Vous ne pouvez officiellement pas installer Windows sur votre Chromebook. Quelques rares modèles disposent d’un processeur assez puissant et d’un espace de stockage suffisant pour permettre l’installation de certaines versions de Windows peu gourmandes comme Windows 10, Windows 8 et Windows 7. C’est par exemple le cas du Chromebook Pixel de Google qui dispose d’un processeur i5, 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go SSD, mais qui n’est malheureusement pas disponible en France.

Pourquoi ne pas inclure dans cette liste le Google Pixelbook Go ?

Le Google Pixelbook Go est actuellement considéré comme le meilleur Chromebook sur le marché. En effet, avec son design original et ses excellentes performances, il s’agit d’un Chromebook de très grande qualité. Malheureusement, il n’a jamais été réellement commercialisé en France. Seuls des imports avec des claviers Qwerty sont disponibles à la vente sur quelques plateformes.

Peut-on installer tous les logiciels sur Chromebook ?

Les Chromebooks utilisent Chrome OS, le système d’exploitation de Google. En plus des services en ligne depuis le navigateur, seules les applications Android disponibles sur le Google Play Store peuvent être installées sur Chromebook. Même si ces applications sont généralement conçues pour smartphones et tablettes, elles fonctionnent aussi sur votre ordinateur portable.

Comment ajouter des applications sur ChromeOS ?

Rendez-vous dans le Play Store. Vous y trouverez des applications classées par catégorie, les applications les plus téléchargées ou encore les nouveautés, tout comme sur un smartphone ou une tablette.

Téléchargez l’application souhaitée sur votre Chromebook. Pour cela, cliquez simplement sur ”Installer”. L’application s’ajoute alors automatiquement sur votre Chromebook.

Peut-on utiliser un Chromebook pour du gaming ?

Les Chromebooks actuels ne sont pas adaptés pour le gaming. La plupart des jeux AAA ne peuvent pas être installés sur Chromebook. En effet, le système d’exploitation limite l’installation de logiciels et ces jeux demandent un CPU et un GPU trop puissants.

Google a cependant expliqué que Steam était actuellement en test alpha sur certains modèles récents dotés au minimum d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, d’un chipset Intel Iris Xe et de 7 Go de RAM. Même si de nombreux bugs existent pour le moment, on peut s’attendre à ce qu’à l’avenir les Chromebooks soient une alternative intéressante pour les gamers qui ont un petit budget.

Il est également possible d’utiliser les services de Cloud Gaming (GeForce Now, Stadia, etc.) pour jouer à des jeux récents sur Chromebook. Enfin, il existe de nombreux jeux moins gourmands disponibles sur le Play Store.

Comment savoir si un Chromebook est adapté à mon utilisation ?

Pour savoir si un Chromebook est adapté à votre utilisation, commencez par lister tout ce que vous souhaitez faire sur votre ordinateur portable. Si votre liste ne contient que des tâches que vous pouvez effectuer dans un navigateur Web, le Chromebook peut suffire.

Aujourd’hui, de nombreuses tâches de productivité peuvent se faire à l’aide d’applications Web. Google travaille d’ailleurs avec Adobe pour agrandir son offre en proposant des versions web de logiciels de retouche d’image comme Photoshop ou de montage vidéo comme Premiere Rush. Les Chromebooks modernes ont aussi accès aux applications Android à partir du Google Play Store.

En revanche, vu que l’essentiel de l’utilisation se fait en ligne, l’espace de stockage interne est limité. De même, les Chromebooks sont compacts, ils ne disposent pas de lecteur DVD et ne sont pas suffisamment puissants pour installer des jeux récents. Si vous avez besoin de logiciels spécifiques pour travailler, tournez-vous plutôt vers un PC ou un Mac.