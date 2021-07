PC portable étudiant : à moins de 500 €, quel ordinateur pas cher choisir ?

Frais de scolarité, frais de logements, nourriture… Le budget d’un étudiant est très serré. Alors lorsque se pose la question d’acquérir un ordinateur portable, outil devenu indispensable pour faire ses études, le problème devient vite très compliqué. Dans ce guide d’achat, vous trouverez donc une sélection de notebooks abordables, adaptés à une utilisation étudiante et proposés au tarif le plus faible possible. Nous nous sommes ainsi limités à une sélection d’ordinateurs portables ne dépassant pas la barre des 500 euros.

Acer Swift 1 – crédit Amazon/Acer

Bien entendu, à ce tarif, des concessions sont obligatoires : sauf exception, oubliez donc les ultraportables, les notebooks 2-en1 avec dalle tactile, les modèles surpuissants ou encore ceux permettant de jouer aux derniers jeux en 4K. Lorsque l’on parle d’ordinateur portable pas cher pour étudiant, c’est à dire un modèle permettant de rédiger ses cours, de mettre en pages des présentations et d’éditer des photos ou des vidéos, il faudra très souvent se contenter d’un modèle 15,6 pouces au maximum, avec une carte graphique intégrée, et parfois livré avec Windows 10S à la place de Windows 10 Home, voire d’un Chromebook pour ceux qui ne sont pas allergiques à ce type d’appareil. Fort heureusement, n’importe quelle configuration actuelle de ce type sera également capable de servir de mediacenter d’appoint. Les étudiants fans de streaming vidéo pourront continuer à « chiller » sur Netflix.

Dell Inspiron 15 3505 : le notebook étudiant presque parfait

Dell Inspiron 15 3505 – Crédit : Dell

Un écran 15,6 pouces compatible Full HD, un Ryzen 5 3450U (avec une Radeon Vega 8 intégrée), 8 Go de mémoire DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go, le tout sous Windows 10 Home : difficile de faire mieux sous la barre des 500 euros, et c’est pourtant ce que propose le Dell Inspiron 15 3505. Ajoutez à cela la présence d’une webcam et d’un lecteur de cartes microSD, d’une sortie HDMI et de trois ports ports USB (dont deux à la norme USB 3.2 Gen 1), et vous obtenez l’ordinateur portable pour étudiant presque parfait. On pourra tout juste regretter que le port Ethernet ne soit pas compatible Gigabit et que le connectivité sans-fil soit limitée à du WiFi 5. Mais avec un tel tarif, difficile de vraiment en vouloir à ce notebook, d’autant qu’il bénéficie d’un design certes simple mais agréable, avec une compacité et une légèreté (moins de 2kg sur la balance) bienvenue.

Huaweï MateBook D 15 2020 : l’ultrabook pour étudiant

HUAWEI MateBook D 15 2020 – Crédit : Huawei

Lancé l’an dernier, le MateBook D 15 2020 de Huaweï reste un excellent modèle d’ordinateur portable, parfaitement adapté aux besoins des étudiants. Il regroupant des composants efficaces et un écran IPS de 15,6 pouces Full HD à bords fins (5,3 mm), le tout dans un châssis à la fois fin (16,9 mm d’épaisseur) et léger (1,53 kg seulement). A l’intérieur, on trouve un Core i3-10110U, une GeForce MX250, 8 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 256 Go, le tout fonctionnant sous Windows 10 Home. Autrement dit, il conviendra parfaitement à une utilisation bureautique et mediacenter, typique des besoins d’un étudiant. Il est doté d’un châssis en aluminium garantissant une certaine solidité à l’ensemble et possède une webcam, des contrôleur WiFi 5 et Bluetooth 5.0, ainsi qu’une connectique complète (quatre ports USB, dont un USB 3.0 Type A et un Type-C, une sortie HDMI et l’indispensable prise jack 3.5 mm). Difficile de faire mieux à ce prix !

ASUS Vivobook E410MA : sous la barre des 400 euros

ASUS Vivobook E410MA – Crédit : Asus

Un ordinateur portable pour étudiants sous la barre des 400 euros, sans (trop de) sacrifices côté caractéristiques techniques, c’est possible ? L’Asus Vivobook E410MA réponds par la positive à cette question. Sans surprise, on doit tout de même faire quelques concessions par rapport à un modèle affiché 100 euros plus cher, mais ce notebook conserve tout de même une taille d’écran raisonnable de 14 pouces, avec une définition Full HD. Le processeur est un peu limité (Pentium N5030, un modèle quad-core à architecture Gemini Lake Refresh) et il n’embarque « que » 4 Go de mémoire vive, mais le tout est fort heureusement accompagné d’un SSD, de 128 Go seulement toutefois. Léger puisqu’il n’affiche que 1,3 kg sur la balance, l’Asus Vivobook E410MA est livré sous Windows 10S. Attention donc, certaines applications auxquelles vous êtes habitués pourraient ne pas fonctionner. Côté connectique enfin, on retrouve tout l’indispensable : un port USB 2.0, deux ports USB 3.0 (dont un Type-C), une sortie HDMI, un lecteur de cartes mémoires microSD et des contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth 4.1. Dernier point et non des moindres pour un étudiant : son autonomie est annoncée à 12 heures.

Lenovo IdeaPad 3i 15IIL05 : avec un vrai pavé numérique

Lenovo IdeaPad 3i 15IIL05 – Crédit : Lenovo

L’IdeaPad 3i 15IIL05 de Lenovo est une alternative intéressante aux Huaweï MateBook D 15 2020 et Dell Inspiron 15 3505. Il est lui aussi doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces de diagonale et embarque une configuration plus ou moins équivalente : un processeur Core i3-1005G1 (dual-core avec HT), 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go. Mais il possède surtout un vrai pavé numérique ; toute la largeur du notebook est ainsi utilisée pour le clavier. autre détail intéressant, l’écran peut être ouvert à 180°, le mettant ainsi « à plat ». Dommage en revanche que cet écran embarque une dalle TN, on aurait apprécié un équivalent IPS. Le reste de la configuration est à la fois classique et complète : une webcam, deux petits haut-parleurs de 1,5W, des contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth 5.0, une sortie HDMI, un port USB 2.0, deux ports USB 3.1 Gen1 (exclusivement Type-A hélas), un lecteur de cartes mémoires SD et un connecteur audio combo. L’ensemble fonctionne sous Windows 10 Home et pèse un peu moins de 1,9 kg.

Acer Swift 1 : un vrai Windows 10 à moins de 400 euros

Acer Swift 1 – Crédit : Acer

Prenez l’ASUS Vivobook E410MA, remplacez le processeur Pentium N5030 par un Pentium N6000, installez Windows 10 Home à la place de Windows 10S, et vous obtenez l’Acer Swift 1. Proposé à moins de 400 euros, il s’agit bien entendu d’une machine d’entrée de gamme qui ne battra pas des records de performances. Ce notebook pour étudiant suffira toutefois à réaliser les tâches bureautiques les plus simples, pourvu que l’on se contente de son petit processeur, de ses 4 Go de mémoire vive et de son petit SSD de 128 Go. Equipé d’un écran de 14 pouces compatible Full HD avec une dalle IPS, le Swift 1 est doté d’une sortie HDMI, d’un port USB 3.2 Gen1, d’un port USB Type-C, d’une sortie HDMI, de contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth 5.1 ainsi que d’une indispensable webcam, le tout pour 1,3 kg sur la balance. Le constructeur annonce enfin une autonomie pouvant atteindre 15 heures.

Chromebook : l’alternative à Windows pour les étudiants

Si vous n’êtes pas contre le fait d’utiliser autre chose que Windows comme système d’exploitation, certains modèles de Chromebooks se révèlent être des alternatives intéressantes aux ordinateurs portables ci-dessus. Sachant que ces ordinateurs portables sous Chrome OS sont généralement moins chers que leurs équivalents sous Windows ou offrent des caractéristiques techniques plus intéressantes à prix équivalent, les Chromebooks peuvent parfaitement convenir aux étudiants.

Acer Chromebook Spin 514

Acer Chromebook Spin 514 – Crédit : Acer Acer Chromebook Spin 514 – Crédit : Acer

Le Chromebook Spin 514 d’Acer est un notebook convertible sous Chrome OS, vendu sous la barre des 500 euros. Il embarque des composants peu puissants, mais offre des performances suffisantes pour une utilisation bureautique et conviendra donc à un étudiant. A l’intérieur, on trouve en effet un processeur Ryzen 3 3250U, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire flash : pas de quoi battre des records, mais c’est le prix à payer pour bénéficier d’un écran tactile de 14 pouces Full HD à dalle IPS. Côté connectique, il possède deux ports USB 3.0 Type-A, deux port USB 3.1 Type-C, un lecteur de cartes microSD et un connecteur audio combo. Relativement fin (17 mm d’épaisseur) et léger (1,55 kg sur la balance), ce notebook bénéficie d’une autonomie plutôt intéressante de plus de 16 heures selon le constructeur. Notons également la présence d’une webcam et d’un contrôleur WiFi 5.

Acer Chromebook CB315

Acer Chromebook CB315 – Crédit : Acer

L’Acer Chromebook CB315 possède des caractéristiques plus classiques que le Spin 514, mais intègre en contrepartie des composants un peu plus puissants et bénéficie d’un écran un peu plus grand. Il est ainsi doté d’une dalle de 15,6 pouces, toujours compatible Full HD et tactile, et embarque un processeur Pentium Silver N5000, 8 Go de mémoire vive LPDDR4 et 128 Go de mémoire flash pour le stockage. bien entendu livré avec Chrome OS, il possède deux ports USB 3.1 Gen1, deux ports USB 3.1 Gen1 Type-C, un lecteur de cartes microSD ainsi qu’un port audio combo. La webcam est bien entendu de la partie, tout comme les contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth 5.0. Côté autonomie, Acer annonce que son Chromebook CB315 peut tenir jusqu’à 12,5 heures loin de toute prise électrique. Ce n’est donc pas u monstre de puissances, mais ses atouts pourraient plaire à un étudiant…