Meilleur clavier gamer : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs claviers gaming

Logitech G413 TKL SE, le meilleur rapport qualité-prix
Logitech G915 TKL Lightspeed, le TKL haut de gamme de Logitech
Asus ROG Claymore II, le clavier pour les joueurs exigeants

Vous êtes à la recherche du clavier gaming idéal pour optimiser votre expérience de jeu. Alors, ne cherchez plus ! Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs claviers gamers adaptés à vos besoins. Aujourd’hui, il est possible de trouver des produits au bon rapport qualité/prix à quelques dizaines d’euros et des modèles haut de gamme destinés aux plus experts. Dans tous les cas, il existe une multitude de solutions adaptées à tous les budgets.

Bien évidemment, les fonctionnalités et technologies diffèrent d’un produit à l’autre. Certains ont un système de rétroéclairage RGB personnalisable et d’autres ont des switchs plus ou moins réactifs. De même, il faut choisir entre un périphérique dit « mécanique » ou à « membrane ». Mais en général, nous avons tendance à conseiller le premier pour le gaming. Enfin, certains formats sont plus adaptés pour jouer aux FPS, MMORPG et autres jeux. Alors, si vous avez du mal à vous y retrouver au milieu de cette jungle, découvrez notre comparatif des meilleurs claviers gamer.

The G-Lab Keyz Palladium, le meilleur premier prix

The G-Lab Keyz Palladium Le meilleur premier prix

Présence d'un repose-poignet amovible

Rétroéclairage RGB agréable

Personnalisation des 12 macros

Anti-ghosting efficace

Plutôt silencieux
Clavier à membrane

Clavier à membrane Hauteur des touches

Le clavier filaire The G-Lab Keyz Palladium, est un modèle à membrane parfait si votre budget est limité. En effet, il est rare de trouver ce dernier à un prix supérieur à 30 euros. Dans tous les cas, il est équipé d’un repose-poignet offrant un bon confort. Celui-ci s’accroche ou se retire, grâce un système d’aimants.

Ensuite, son éclairage RGB offre 11 modes différents et on retrouve un ensemble de 7 couleurs (LED). Mais les couleurs restent figées sur les différentes touches. D’ailleurs, au niveau de la personnalisation, il est possible de définir des tâches aux 12 macros du clavier. D’autre part, comme toujours avec les périphériques à membrane, ces derniers sont très silencieux. Cependant, la réactivité n’est pas au niveau des produits mécaniques. Même s’il faut reconnaître qu’il est assez réactif pour un modèle de cette catégorie.

Enfin, l’anti-ghosting permet d’utiliser 26 touches simultanément sans rencontrer le moindre problème. Pour finir, la marque annonce une durée de vie de 30 millions de frappes.

Logitech G413 TKL SE, le meilleur rapport qualité-prix

Logitech G413 TKL SE Le meilleur rapport qualité-prix

Le rapport qualité-prix

Qualité des finitions
Absence d'éclairage RVB

Absence d'éclairage RVB Pas de repose-poignets

Le G413 TKL SE du célèbre fabricant Logitech est sûrement l’un des meilleurs claviers mécaniques à ce prix. Il fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation, et peut être connecté à un ordinateur par USB et Bluetooth. Les touches sont faites en PBT, l’un des meilleurs matériaux sur le marché, ce qui garantit une excellente durée de vie. Ces dernières disposent d’un système d’éclairage avec témoins lumineux blancs qui améliore la clarté.

D’ailleurs, il possède un design très sobre, ce qui permet de parfaitement bien l’intégrer à son set-up. D’un autre côté, il est possible de modifier physiquement 12 touches sur ce produit. Un petit plus toujours bienvenu. Pour finir sur cette partie, une petite encoche est présente pour faire passer le fil de son casque. Ainsi, celui-ci ne risque pas de vous gêner pendant vos parties.

Cependant, il ne dispose d’aucun système d’éclairage RVB. Mais son excellente réactivité le rend parfait pour les joueurs de FPS. On ajoutera que chez plusieurs revendeurs, son prix est en baisse et il est possible de se le procurer pour une soixantaine d’euros.

Roccat Vulcan II Mini, le meilleur clavier gaming en 65%

Roccat Vulcan II Mini Le meilleur clavier gaming en 65%

Son éclairage RGB

Ses finitions

Parfait pour les joueurs compétitifs
Son prix

Son prix Absence de repose-poignets

Avec le Roccat Vulcan II, on monte en gamme avec un produit qui dépasse les 100 €. L’un de ses principaux points forts est son éclairage RGB de bonne qualité qui se diffuse partout sur le clavier.

Il est également compatible avec le logiciel de Roccat qui permet de complètement personnaliser l’éclairage de ses touches. On notera une très bonne réactivité, idéale pour les jeux compétitifs et pour les FPS, ce qui fait de lui un excellent clavier au format 65 % donc très compact. Son châssis extrêmement fin n’empêche pas les touches d’être assez en hauteur, ce qui peut demander un certain temps d’adaptation.

On regrettera cependant l’absence de mode sans-fil et surtout d’un repose-poignets qui aurait été le bienvenu. Si à l’origine il était commercialisé autour des 150 euros, on peut maintenant le trouver facilement pour 30 euros de moins.

Logitech G915 TKL Lightspeed, le TKL haut de gamme de Logitech

Logitech G915 TKL Lightspeed Le TKL haut de gamme de Logitech

La qualité des finitions

L'excellente liaison sans-fil

L'inclinaison sur deux niveaux
Les touches peu visibles sans le rétro-éclairage

Après le succès du G915 Lightspeed, Logitech propose une version compacte et moins onéreuse de son clavier avec le G915 TKL Lightspeed pour un prix de tout de même 250 euros. L’une des principales différences entre les deux se trouve du côté du pavé numérique.

En effet, de dernier est absent et permet donc à ce modèle d’être plus compact. Il s’agit d’un produit sans fil compatible avec tous les systèmes d’exploitation et qui affiche une autonomie de 40 heures avec la luminosité à 100 %. Il est possible aussi de le connecter par Bluetooth, mais également avec un câble pour le passer en mode filaire.

Comme toujours avec Logitech, le design et la qualité des finitions sont au rendez-vous et le logiciel Logitech G Hub permet de vraiment personnaliser son clavier. Il y a bien entendu un outil pour enregistrer ses paramètres macros pour une meilleure organisation lors de ses sessions de jeu.

Razer Deathstalker V2 Pro, le haut de gamme de Razer

Razer DeathStalker V2 Pro Le haut de gamme de Razer

Triple connectivité

Les touches silencieuses

Excellente autonomie
Les touches en ABS

Les touches en ABS Tarif élevé

Le Deathstalker de Razer est un clavier mécanique sans-fil qui ne cache pas son ambition de concurrencer le Logitech G915. Particulièrement silencieux pour un modèle mécanique, cela ne l’empêche pas d’être excellent dans sa catégorie.

Toutes les touches sont programmables et il est possible de les changer au gré de ses envies. Comme pour les autres produits de Razer, il est possible d’utiliser l’application Synapse pour personnaliser et configurer le clavier. En matière d’autonomie, la marque annonce 40 heures avec l’éclairage à 50 % de sa puissance avant d’avoir besoin de le recharger.

Il est bien entendu possible d’utiliser le Bluetooth et même de le brancher en filaire pour ceux que ça intéresse. Pour ce prix-là, on regrette l’absence de repose-poignet à l’achat, et des touches faites en ABS et non en PBT.

Asus Rog Claymore 2, un clavier pour les joueurs exigeants

Asus ROG Claymore II Un clavier pour les joueurs exigeants

L'excellente autonomie

La qualité des finitions

De nombreuses fonctionnalités

Le repose-poignets
Des touches en ABS et non en PBT

Des touches en ABS et non en PBT Prix élevé

Le Asus Rog Claymore 2 est probablement l’un des meilleurs claviers de sa gamme actuellement sur le marché, et il est compatible avec tous les systèmes d’exploitation. Il intègre un pavé numérique détachable ainsi que 4 touches entièrement personnalisables, parfait pour gérer ses paramètres macros.

De plus, l’ergonomie de ces dernières est excellente tout comme l’est la réactivité, c’est véritablement un clavier haut de gamme de grande qualité pour tous les joueurs. L’un de ses principaux points forts est son autonomie de 43 heures en mode sans-fil et cela avec l’éclairage RGB activé. Il est bien entendu possible de le brancher en USB. Et à l’inverse de nombreux modèles, il est vendu avec un repose-poignet aimanté plus que bienvenu.

On pourra lui reprocher, pour son prix, des finitions en ABS et non en PBT. Mais dans l’ensemble, c’est un excellent gamer. Si le tarif ne vous dérange pas, c’est un des meilleurs choix possibles.

🤔 Quel clavier choisir pour le gaming ?

Avant toute chose, il est bon de rappeler qu’il existe 3 grandes familles dans ce domaine. Nous allons vous résumer les différentes spécificités.

Les claviers à membranes : c’est le modèle que l’on pourrait qualifier de traditionnel, et souvent de moins cher. Il est le type de produit le plus silencieux et le plus adapté pour un usage bureautique (sauf si vous tapez beaucoup), mais si vous cherchez un appareil optimisé pour le gaming, mieux vaut passer votre chemin.

c’est le modèle que l’on pourrait qualifier de traditionnel, et souvent de moins cher. Il est le type de produit le plus silencieux et le plus adapté pour un usage bureautique (sauf si vous tapez beaucoup), mais si vous cherchez un appareil optimisé pour le gaming, mieux vaut passer votre chemin. Les claviers mécaniques : avec cette catégorie, on rentre dans les produits destinés au gaming, avec des prix plus élevés que les versions à membranes. Le confort tout comme la réactivité sont bien meilleurs. La sensibilité des touches est ici vraiment excellente comme elles sont actionnées par des interrupteurs aussi appelés switch. Il en existe différents types et nous allons en parler un peu plus bas.

avec cette catégorie, on rentre dans les produits destinés au gaming, avec des prix plus élevés que les versions à membranes. Le confort tout comme la réactivité sont bien meilleurs. La sensibilité des touches est ici vraiment excellente comme elles sont actionnées par des interrupteurs aussi appelés switch. Il en existe différents types et nous allons en parler un peu plus bas. Les claviers à chiclet : ce sont tout simplement ceux avec des touches plates, comme on en retrouve généralement sur les ordinateurs portables. Leur principal avantage est d’être le plus souvent silencieux et adaptés à l’usage bureautique.

⌨️ Quels sont les différents types de switch pour un clavier ?

Tout d’abord, un switch est un interrupteur qui se situe sous les touches du clavier, c’est lui qui permet à ce dernier de répondre à la commande. On peut les placer dans 3 catégories différentes.

Les switchs linéaires : ce sont les plus répandus, car les plus réactifs et silencieux. Ils sont ce qu’il y a de mieux quand on joue à des jeux qui demandent de la réactivité comme les FPS. Pour résumer, il y a une distance de 4 mm pour enfoncer complètement sa touche mais cette dernière envoie la commande dès 2mm. C’est excellent pour un joueur mais peu appréciable pour un usage bureautique (les fautes d’orthographe arrivent vite). D’ailleurs, il existe plusieurs variantes de switch linéaires.

ce sont les plus répandus, car les plus réactifs et silencieux. Ils sont ce qu’il y a de mieux quand on joue à des jeux qui demandent Pour résumer, il y a une distance de 4 mm pour enfoncer complètement sa touche mais cette dernière envoie la commande dès 2mm. C’est excellent pour un joueur mais peu appréciable pour un usage bureautique (les fautes d’orthographe arrivent vite). D’ailleurs, il existe plusieurs variantes de switch linéaires. Les switchs tactiles : leur principale force est leur précision qui les rend parfait pour du traitement de texte mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour le gaming même si certains joueurs les apprécient. Lorsque l’on appuie sur une touche, la résistance est plus grande qu’avec un switch linéaire, ce qui nous permet de savoir exactement quand la commande est envoyée.

: leur principale force est leur précision qui les rend mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour le gaming même si certains joueurs les apprécient. Lorsque l’on appuie sur une touche, la résistance est plus grande qu’avec un switch linéaire, ce qui nous permet de savoir exactement quand la commande est envoyée. Les switchs click : ils sont similaires aux switchs tactiles mais on entend un bruit dès que la touche est activée. Ils sont les meilleurs pour jouer à des jeux qui demandent plus de précision que de réactivité, et ils sont aussi agréables pour taper du texte.

Au moment de faire son choix de clavier gaming, le type de switch de ce dernier est important à prendre en compte. Même si sur ce point, tout dépendra des préférences de chacun.

⚔️ Quel type de clavier gamer pour jouer à un FPS ?

On vous conseillera les claviers mécaniques si vous souhaitez jouer à des FPS, car la réactivité est l’un des facteurs essentiels quand on joue à ce type de jeu. Il est plus aisé d’utiliser plusieurs touches à la fois avec un modèle mécanique, ce qui peut faire une véritable différence au milieu d’une partie, surtout pour les joueurs compétitifs.

D’ailleurs, lors des compétitions de CS:GO ou d’autres FPS, les joueurs sont toujours équipés d’un appareil mécanique. De plus, ils sont souvent plus résistants, et tiendront donc mieux dans le temps.

💰 Quel prix pour un clavier gaming ?

Comme vous avez pu le constater dans notre guide, il existe des claviers gaming pour absolument tous les budgets. Bien entendu, votre choix dépendra de vos besoins et ces derniers vont varier selon le jeu. Si vous ne jouez pas à des jeux en ligne, généralement, les modèles à quelques dizaines d’euros vous suffiront. Cependant, pour les joueurs qui aiment les jeux compétitifs en avoir un excellent est très important et les prix vont varier. A partir de 100 euros, vous trouverez des produits de milieu de gamme plus que décents.

Enfin, pour ceux prêts à mettre les moyens, le haut de gamme va afficher des prix autour de 200 euros, mais ils vont vous garantir vitesse, précision et confort. Ce dernier point est important à prendre en compte pour les joueurs compétitifs ou ceux qui passent plusieurs heures par jour sur leur ordinateur.

👀 Clavier gamer filaire ou sans fil ?

Là, on entre dans l’éternel débat du matériel avec ou sans-fil pour son ordinateur. On a tendance à considérer les claviers connectés par USB comme les plus réactifs. Cependant, il existe des avantages et des désavantages à utiliser un appareil filaire ou sans fil, et nous allons essayer de vous éclairer.

Le principal défaut du sans fil est qu’il fonctionne sur batterie, ce qui peut amener à de mauvaises surprises dans certaines situations. De plus, avec tous les systèmes de rétroéclairage actuels, la consommation d’énergie peut être relativement importante selon le modèle de batterie. La réactivité d’un sans-fil est souvent moindre par rapport à celle d’une version filaire. Il faut aussi prendre en compte la portée, mais surtout les interférences qui peuvent nuire au signal.

Comme on peut s’en douter, l’avantage d’un produit sans fil est qu’il est plus aisément transportable. Et surtout, vous ne risquez pas d’endommager le câble si le clavier est dans votre sac. Sur ce point, l’absence de câble permet de l’utiliser depuis n’importe quel endroit de sa pièce même si bien entendu la portée a toujours une certaine limite. Mais en générale, cette dernière ne pose pas de problème.

📐 Quel format choisir pour son clavier gamer ?

Quand on parle des dimensions, il existe aujourd’hui plusieurs formats différents. On pourrait même dire qu’il en existe une myriade sur le marché actuel.

Le modèle de base est le clavier avec 104 touches que l’on pourrait qualifier de traditionnel, aussi appelé Full-Sized. Ensuite viennent des formats plus petits.

Le clavier Tenkeyless ou TKL : il ressemble à la version classique, à l’exception qu’il ne dispose pas de pavé numérique, ce qui lui fait gagner environ 10 cm en largeur. C’est sûrement celui qui propose le meilleur rapport taille/fonctionnalité.

il ressemble à la version classique, à l’exception qu’il ne dispose pas de pavé numérique, ce qui lui fait gagner environ 10 cm en largeur. C’est sûrement celui qui propose le meilleur rapport taille/fonctionnalité. Le clavier 65 % : il est extrêmement compact, qui embarque presque toutes les touches (à l’exception du pavé numérique) dont les flèches directionnelles et quelques commandes de fonctions.

il est extrêmement compact, qui embarque presque toutes les touches (à l’exception du pavé numérique) dont les flèches directionnelles et quelques commandes de fonctions. Le clavier 60 % : à l’inverse du 65 %, on ne trouve plus les touches de fonctions, ni les commandes directionnelles qui sont remplacées par des raccourcis. Dans ce secteur, c’est le plus compact possible. Actuellement il est le plus populaire dans le milieu du gaming.

Pour ceux que cela intéresse, il existe même des versions 40 % qui ne comptent qu’une quarantaine de touches seulement. Cependant, ce ne sont pas des modèles très simples à trouver, il faudra les faire sur mesure.

🥽 Claviers gamer : touches en ABS ou en PBT ?

La plupart des claviers gaming actuellement sur le marché ont leurs touches fabriquées avec deux types de plastiques différents : le PBT (polytéréphtalate de butylène) ou l’ABS (acrylonitrile butadiène styrène).

Le PBT est ce qui fait de mieux pour le gaming, avec un plastique plus lourd et résistant que celui de l’ABS. Le principal défaut de ce dernier est qu’il va absorber le gras qui se trouve sur le bout des doigts et rendre les touches brillantes. A l’opposé, avec des touches en PBT, elles ne deviendront jamais brillantes. Cependant, le processus de fabrication coûte plus cher et les appareils équipés de ce plastique sont généralement plus coûteux à l’achat.

