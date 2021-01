Mercedes : un écran OLED 56 pouces à bord de sa voiture électrique EQS

Les conducteurs devront se passer de boutons physiques, puisque l’expérience automobile sera désormais entièrement numérique.

Ecran MBUX Hyperscreen 56 pouces pour l’EQS – Crédit : Mercedes-Benz / YouTube

En 2019, nous avions déjà pu découvrir les premières photos volées de la berline luxueuse 100 % électrique de Mercedes-Benz, la EQS. Celle-ci sera lancée en 2021 pour concurrencer la Tesla Model S et la Porsche Taycan sur le segment des véhicules électriques haut de gamme. AMG produirait même un modèle de 600 chevaux pour concurrencer Tesla.

Le tableau de bord classique remplacé par un écran OLED géant

Le MBUX Hyperscreen est composé d’une multitude d’écrans pour créer un écran géant de 56 pouces. Celui-ci serait protégé par du verre Gorilla Glass de chez Corning. De plus il sera alimenté par un processeur 8 cœurs, 24 Go de RAM et pourra compter sur une bande passante de 46,6 Go/s. Tesla pourrait également améliorer la puissance de son système d’infodivertissement en intégrant des cartes graphiques AMD Big Navi dans ses futurs véhicules.

Tous comme chez Tesla, Mercedes utilisera un système de profils (jusqu’à 7) pour que chaque utilisateur enregistre ses propres réglages. Le conducteur n’aura pas besoin de faire défiler les différents sous-menus ni même d’utiliser des commandes vocales, étant donné que les applications les plus importantes seront toujours affichées de manière situationnelle et contextuelle.

« L’Hyperscreen MBUX est à la fois le cerveau et le système nerveux de la voiture. », a déclaré Sajjad Khan, membre du conseil d’administration de Mercedes. Il ajoute que « L’Hyperscreen MBUX apprend continuellement à mieux connaître le client et propose une offre d’infodivertissement et de fonctionnement personnalisée avant même que l’occupant n’ait à cliquer ou à faire défiler les pages. ». Le passager avant aura aussi droit à son propre écran. Celui-ci s’éteindra ou affichera un ciel étoilé lorsque le conducteur est seul dans la voiture.

L’Hyperscreen n’apparaîtra pas dans une voiture de série avant la sortie fin 2021 de l’EQS. Cependant, la nouvelle version MBUX fera ses débuts dans la nouvelle Classe S, qui a été présentée l’année dernière.

Source : Daimler