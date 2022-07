Meta : la monétisation de Reels est une priorité pour l’entreprise qui traverse « une période difficile »

Dans une note interne partagée à ses employés, Meta annonce traverser « une période difficile » et se prépare à un second semestre plus compliqué en termes de revenus. L’une de ses priorités est la monétisation de Reels.

Meta, l’entreprise de Mark Zuckerberg qui s’appelait auparavant seulement Facebook n’est pas au meilleur de sa forme. Une note interne partagée aux employés de Meta livre un constat plutôt inquiétant pour l’entreprise. En effet, Meta avertit ses employés que l’entreprise va traverser « une période difficile ». Elle s’attend notamment à un second semestre plutôt compliqué avec des résultats financiers à la baisse.

Logo de Meta – Crédit : Muhammad Asyfaul / Unsplash

Pour faire face à ces temps difficiles, Meta prévoit de prioriser la monétisation de Reels, sa plateforme vidé. Comme l’a expliqué Chris Cox qui est le directeur des produits chez Meta, les revenus de l’entreprise ont été sérieusement impactés par les pressions macroéconomiques et les modifications des politiques de confidentialité concernant la publicité. D’ailleurs, Meta a été élue pire entreprise de l’année en 2021.

Meta se prépare à un « environnement de croissance plus lente »

Chris Cox a averti les employés de Meta que : « je dois souligner que nous traversons une période difficile ici et que les vents contraires sont féroces. Nous devons travailler à la perfection dans un environnement de croissance plus lente, où les équipes ne doivent pas s’attendre à de vastes afflux de nouveaux ingénieurs et de budgets ».

Depuis quelque temps, Meta se concentre sur le développement du metavers. Mark Zuckerberg le considère comme étant le futur d’Internet, même s’il est actuellement l’un des endroits les plus toxiques d’Internet. Dans cette optique, Meta prévoit de continuer à investir dans l’intelligence artificielle. Elle mise aussi sur la messagerie instantanée et Chris Cox a insisté que « les principales priorités sont de monétiser Reels le plus rapidement possible ».

Les utilisateurs passent deux fois plus de temps sur Reels

En effet, Reels est en pleine croissance. La plateforme de vidéos courtes qui rivalise directement avec TikTok attire de plus en plus d’utilisateurs. Comme Chris Cox l’a précisé, « le temps passé sur Reels dans l’ensemble a plus que doublé d’une année sur l’autre aux États-Unis et dans le monde, 80 % de la croissance depuis mars provenant de Facebook ». D’ailleurs, Facebook est en train de préparer une refonte complète de sa plateforme pour ressembler davantage à TikTok.

En attendant les éventuels profits du metavers d’ici quelques années, Meta doit trouver des solutions pour limiter les conséquences du ralentissement de sa croissance. Les actions de l’entreprise se sont déjà effondrées en seulement quelques mois. Quoi qu’il en soit, Meta n’a fait aucune communication officielle sur cette note interne qui a finalement été rendue publique.

Source : The Verge