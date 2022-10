Meta Quest Pro : à 1 799 €, le casque de réalité mixte est équipé de la puce Snapdragon XR2 Plus

Meta a officiellement lancé le Quest Pro, son casque de réalité mixte qui combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Plus puissant que le Quest 2, le Quest Pro à 1 799 € est équipé d’une puce Snapdragon XR2 Plus Gen 1.

Le Meta Quest Pro est le premier casque de réalité virtuelle lancé par Meta depuis le rachat d’Oculus. Comme on s’y attendait, le Meta Quest Pro n’est pas vraiment un successeur du Quest 2 dont le prix a augmenté de 100 €. Le Quest Pro est plutôt le premier d’une nouvelle catégorie de produits, celle des casques de réalité mixte. Ils combinent ainsi la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Le Meta Quest Pro © Meta

À 1 799 €, le Meta Quest Pro est équipé d’une puce Snapdragon XR2 Plus Gen 1, de nouveaux écrans, d’un design différent et de caméras orientées vers l’intérieur pour le suivi des yeux et du visage. Les précommandes du Meta Quest Pro sont déjà ouvertes. Le casque sera expédié le 25 octobre.

Le Meta Quest Pro a une puissance 50 % supérieure à celle du Quest 2

Après des mois de rumeurs et de fuites avec des prototypes trouvés dans une chambre d’hôtel, le Meta Quest Pro est enfin officiel. Il n’est cependant pas à la hauteur de toutes les fuites. Par exemple, il ne délivre pas 2 160 x 2 160 pixels par œil comme certains s’y attendaient, mais 1 800 x 1920 pixels. Ce sont des dalles QD-LCD avec rétroéclairage mini-LED.

Qualcomm affirme que la puce Snapdragon XR2 Plus Gen 1 offre une puissance 50 % supérieure et des performances thermiques 30 % supérieures à celles de la puce XR2 Gen 1. Celle-ci est la puce du Meta Quest 2. Le Quest Pro est aussi équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Lors de l’annonce de son casque de réalité mixte, Meta s’est attardé sur les deux nouvelles fonctionnalités principales du Quest Pro. La première est le suivi des yeux et du visage avec 10 capteurs haute résolution placés à l’intérieur et à l’extérieur du casque. Cette fonctionnalité servira notamment à créer les expressions faciales des avatars dans le métavers en se basant sur celles de l’utilisateur. Mark Zuckerberg avait déjà teasé cette fonctionnalité en expliquant qu’elle permet « d’avoir une sorte de contact visuel dans la réalité virtuelle ».

La deuxième nouvelle fonctionnalité est celle qui permet de restituer les images du monde extérieur capturées par les caméras à l’intérieur du casque. Concrètement, cela signifie que le Quest Pro n’a pas d’interface. Il vous laisse donc voir le monde réel autour de vous dans lequel vous pouvez interagir avec des éléments de réalité virtuelle. On rappelle d’ailleurs que le Quest Pro n’est pas dédié au gaming, mais à la productivité et au travail.

Source : The Verge