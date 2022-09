Meta Quest Pro : un prototype du prochain casque VR trouvé dans une chambre d’hôtel

Mark Zuckerberg a lui-même confirmé l’arrivée du prochain casque de réalité virtuelle de Meta au mois d’octobre. Il s’agit vraisemblablement du Meta Quest Pro, aussi connu sous le nom de code « Project Cambria ». Le Meta Quest Pro ne se dévoilera donc pas avant quelques semaines, mais un prototype aurait déjà fuité. Le casque VR a effectivement été trouvé dans une chambre d’hôtel.

Le prototype du Meta Quest Pro trouvé dans une chambre d’hôtel – Crédit : u/Junior_Ad_5064 / Reddit

L’utilisateur Facebook du nom de Ramiro Cardenas affirme avoir trouvé plusieurs prototypes de casques VR dans une chambre de l’hôtel où il travaille. Le client serait parti en laissant derrière lui plusieurs boîtes de Meta Quest Pro. Cette histoire semble aussi invraisemblable que celle de la Pixel Watch trouvée dans un restaurant. En tout cas, l’internaute a partagé plusieurs photos à l’appui.

Plusieurs boîtes du Meta Quest Pro ont été oubliées dans une chambre d’hôtel avant d’être récupérées

Les photos du Meta Quest Pro ont été repartagées sur Reddit par un autre internaute. Comme vous pouvez le voir, la boîte du prototype indique effectivement qu’il s’agit du Quest Pro. Le casque et les deux manettes sont de couleur noire. De plus, une étiquette collée sur la boîte précise que c’est un « échantillon d’ingénierie » et qu’il n’est « pas pour la revente ».

Finalement, le client serait retourné à l’hôtel pour récupérer son sac rempli de plusieurs prototypes du casque VR. Pour rappel, le nom de Meta Quest Pro n’a pas encore été officiellement confirmé, mais un développeur avait trouvé plusieurs références à « Oculus Pro » dans le code source de Meta. Il semblerait donc que la société de Mark Zuckerberg ait choisi Quest Pro pour le nom de son prochain casque VR. Nous n’avons pas de détails supplémentaires sur l’appareil pour le moment.

En plus lancement du Quest Pro, Meta prépare aussi des lunettes de réalité augmentée connues sous le nom de « Project Nazare ». Mark Zuckerberg prévoit d’ailleurs d’avoir son « moment iPhone » avec les lunettes qui sortiront d’ici 2024.

Source : The Verge