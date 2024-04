Meta Quest 2 : son prix chute définitivement et drastiquement, c’est le moment de passer à la VR

Envie de découvrir les mondes extraordinaires de la réalité virtuelle sans vous ruiner ? C’est le moment idéal : le Meta Quest 2, le casque VR incontournable, voit son prix chuter définitivement à 249 €. Une occasion en or pour s’adonner à des jeux immersifs et explorer de nouveaux horizons virtuels.

Oculus Quest 2

Le Meta Quest 2, casque VR incontournable, voit son prix chuter définitivement à 249 €, devenant ainsi bien plus accessible, a annoncé Meta.

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de réalité virtuelle, puisque cela représente une division par deux par rapport à son prix de lancement en 2020. Meta ne s’arrête pas là et propose également une baisse de prix significative sur ses accessoires, comme la sangle Elite avec batterie, plébiscitée pour son confort accru.

Le prix du Quest 2 passe à 249 €

Certes, le Quest 3 est arrivé et propose des fonctionnalités plus avancées pour un tarif de 500 €. Cependant, le Quest 2 reste une excellente porte d’entrée dans le monde de la VR. Il est compatible avec la quasi-totalité des jeux Quest, à l’exception d’un titre exclusif au Quest 3.

Il est vrai qu’il ne bénéficie pas de la vision couleur en mode passthrough (permettant de voir le monde réel à travers le casque) et d’une expérience de jeu en réalité mixte aussi aboutie que son successeur. Mais le Quest 2 mise sur sa polyvalence : il permet de diffuser des jeux en streaming depuis un PC (y compris des jeux VR) ou depuis le cloud Xbox. Jouer à Half-Life: Alyx de cette façon en est la parfaite illustration.

En revanche, un point d’interrogation demeure concernant la durée du support logiciel de Meta pour le Quest 2. L’abandon brutal du Quest 1, avec la fermeture rétroactive de jeux populaires et la fin de la prise en charge, a laissé un goût amer aux utilisateurs.

Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a tenté de rassurer les esprits en juin dernier en déclarant que les jeux propriétaires continueraient à prendre en charge le Quest 2 « pendant un bon moment ». Mais il n’a pas répondu clairement à la question d’un arrêt potentiel et rétroactif des jeux sur la plateforme.

Malgré cette incertitude, le Quest 2 reste pertinent pour de nombreuses raisons. C’est le casque VR le plus populaire jamais produit par Meta, représentant la majorité des 20 millions d’unités vendues par l’entreprise en février 2023.

Son succès était tel pendant la pandémie que Meta avait même osé augmenter son prix en 2022, alors qu’il était déjà sur le marché depuis deux ans. Preuve de son cycle de vie plus long que prévu, le Quest 2 continue même de recevoir des mises à jour avant le Quest 3, comme le mode allongé arrivé en mars et déployé sur le nouveau modèle qu’un mois plus tard.

Liste des nouveaux prix du Meta Quest 2 :

Casque :

Meta Quest 2 (128 Go) : 249 €

249 € Meta Quest 2 (256 Go) : 349 €

Accessoires :