Mi Pad 5 : la tablette de Xiaomi arrive en août pour affronter Apple et Samsung

Après la sortie de la Mi Tab 4 en 2018, Xiaomi a petit à petit délaissé le marché des tablettes à cause de la perte d’intérêt des clients pour ce type de format. Cependant, la pandémie de COVID-19 a relancé le marché, puisque l’enseignement à distance et le télétravail ont favorisé une envolée des ventes d’appareils à grand écran.

Concept Mi Pad 5 – Crédit : MJDILI

En avril dernier, nous apprenions déjà l’existence d’une gamme de tablettes Xiaomi prévue pour 2021, mais nous ne savions jusqu’à présent pas quand celles-ci arriveront. D’après un rapport de MyDrivers, celles-ci pourraient débarquer dès le mois d’août prochain.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose des tablettes. Elles seront au nombre de 3, que nous nommerons pour l’instant Mi Tab 5 Lite 4G, la Mi Tab 5 et la Mi Tab 5 Pro. Bien que leur nom officiel soit inconnu, on connait déjà leur nom de code. La Mi Tab 5 Lite 4G serait nommée « nabu » et son numéro de modèle serait K82. La Mi Tab 5 porte le nom « elish » et son numéro de modèle est le K81A, tandis que la déclinaison Pro se nomme « enuma » et porte le numéro K81.

Xiaomi va s’attaquer et Apple et Samsung sur ce marché compliqué

Le marché des tablettes propose bien moins d’alternatives que celui des smartphones. Samsung règne en maître du côté des tablettes Android, tandis que les iPad d’Apple a raflé la majorité des parts de marché. En effet, selon Statcounter, Apple détiendrait 56 % des parts de marché en juin, tandis que Samsung est à 25 %. C’est bien plus que le troisième fabricant le plus populaire, Amazon, qui ne dépasserait pas les 6 %.

Une des futures tablettes de Xiaomi sera propulsée par un Snapdragon 870, tout comme le nouveau POCO F3. De plus, elle serait équipée d’un écran LCD de 11 pouces avec une définition 2K, compatible avec un taux de rafraichissement 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. On s’attend à ce que ces tablettes disposent d’un mode PC et qu’elles prennent en charge MIUI+, qui permet d’avoir accès à son appareil depuis un ordinateur portable.

Enfin, bonne nouvelle pour nous, d’après le leaker @xiaomiui, au moins une des trois tablettes sera commercialisée à l’international. Il n’évoque pour l’instant que le modèle « nabu », qui serait le plus abordable des trois, mais l’arrivée des autres versions n’est pas à exclure. Les tablettes de Xiaomi auront la lourde tâche de concurrencer la future Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, qui s’annonce comme étant la tablette Android ultime.

yes. — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) June 11, 2021

Source : MyDrivers