Poco F3 : la version française du Redmi K40 dévoilée la veille de sa présentation officielle

Poco, qui se veut pourtant une marque indépendante, va comme à son habitude utiliser le design et les caractéristiques de la gamme K40 pour sa gamme F3.

Poco F3 – Crédit : Ishan Agarwal

Le Redmi K40 avait été lancé en Chine le mois dernier. Poco n’a pas perdu de temps pour internationaliser ce téléphone, puisqu’il sera lancé en France demain, le lundi 22 mars, sous le nom Poco F3. Il devrait être rejoint dans les semaines qui viennent par le Poco F3 Pro, un dérivé du Redmi K40 Pro+.

Le Poco F3 ne sera pas lancé seul, puisqu’il sera accompagné du Poco X3 Pro, dont on connait déjà ses caractéristiques et son prix. En dévoilant les deux smartphones, le leaker Ishan Agarwal lève le voile sur presque l’intégralité de la conférence de demain.

Le Poco F3 est un Redmi K40

Puisque Poco reprend le design et les caractéristiques de téléphones existants, nous connaissons déjà l’intégralité des caractéristiques du smartphone avant sa présentation. Le Poco F3 sera ainsi le premier smartphone en France à être propulsé par le Snapdragon 870 5G de Qualcomm. Il s’agit d’une version améliorée du Snapdragon 865+, la puce haut de gamme de 2020, mais qui n’atteint pas les performances du Snapdragon 888.

Le Poco F3 disposera d’un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) AMOLED E4 de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie de 4520 mAh, compatible avec la charge rapide 33W qui permet de recharger le smartphone en 52 minutes.

La photo est certainement le point faible du smartphone. Il utilisera 3 capteurs photo à l’arrière, dont un principal de 48 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. Le Poco F3 Pro devrait lui être équipé d’un capteur 108 MP, le même que sur le Redmi Note 10 Pro.

Les coloris est un des seuls points sur lequel Poco se démarque de Redmi, puisque le F3 sera disponible en Noir, en Blanc et en une version spéciale Bleue qui présente un design différent sur le dos. Pour l’instant, on ne sait rien du prix et de la date exacte de commercialisation, mais on imagine que celui-ci pourrait démarrer à 349 ou 399 euros. Dans quelques jours, Xiaomi devrait également présenter les Mi 11 Pro et Ultra, qui ont été certifiés avec une recharge rapide filaire 67W.

Source : Ishan Agarwal