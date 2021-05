Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : la tablette Android ultime arrive bientôt

Samsung lancerait cette année non pas deux, mais trois tablettes dans la série Galaxy Tab S8. Une nouvelle tablette se joindra aux Galaxy Tab S8 et S8+, la S8 Ultra. Tout comme le S21 Ultra, cette tablette sera non seulement plus grande, mais offrira des caractéristiques techniques beaucoup plus impressionnantes.

Le leaker @FrontTron a découvert une enquête qui mentionne les caractéristiques techniques des trois tablettes haut de gamme de Samsung. Elles sont référencées sous les noms de code Basquait 1 à 3.

Galaxy Tab S7 FE – Crédit : Samsung

La Galaxy Tab S8 classique dispose d’un écran tactile LCD 120 Hz de 11 pouces, de deux caméras arrière 13 MP et 5 MP, d’une caméra frontale de 8 MP, d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage, de pas moins de quatre haut-parleurs, d’un S Pen et d’une batterie de 8 000 mAh compatible avec la recharge filaire de 45W. Elle aurait une épaisseur de 6,3 mm et pèse 502 g. L’écran LCD n’est pas mini-LED, mais on sait que Samsung va bientôt proposer cette technologie au début de l’année prochaine.

La Galaxy Tab S8+ propose de meilleures caractéristiques, puisqu’on retrouvera un écran tactile OLED de 12,4 pouces 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 10 090 mAh. Si cette fiche technique s’avère exacte, ce modèle pèserait lui 575 g et aurait une épaisseur de 5,7 mm.

La Galaxy Tab S8 Ultra : une tablette ultime sous Android ?

L’enquête dévoile surtout l’existence d’une tablette encore plus grande, nommée Galaxy Tab S8 Ultra. Elle offrirait un écran OLED de 14,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une recharge de 45W pour une batterie de 12 000 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, quatre haut-parleurs et un S Pen.

Côté photo, on retrouvera les mêmes capteurs 13 MP et 5 MP au dos. La tablette aura la particularité d’avoir deux capteurs à l’avant, dont un principal de 8 MP et un ultra grand-angle de 5 MP. Ce dernier sera particulièrement utile pour étendre le champ de vision de l’appareil durant des appels vidéo. L’épaisseur de la tablette passe à 5,5 mm, pour un poids de 650 g. Enfin, d’après @FrontTron, toutes pourraient être équipées du futur Snapdragon 888+ de Qualcomm.

D’après l’enquête, les Galaxy Tab S8 et S8+ devraient être commercialisées d’ici quelques mois au même prix que les Tab S7 et S7+ l’année dernière. Celles-ci étaient respectivement proposées à partir de 699 euros et 899 euros. La Tab S8 Ultra sera la plus chère de toutes. En effet, il faudra probablement débourser un montant à 4 chiffres pour se la procurer. En attendant l’arrivée des nouvelles Tab S8, Samsung va bientôt lever le voile sur la Galaxy Tab S7 FE, dont nous savons déjà tout. L’année prochaine, le géant coréen pourrait même présenter une Galaxy Z Fold Tab pliable en trois parties.

Basquait 3

14.6" OLED 120Hz

0.55cm thickness

650g

12,000mAh, Max 45W

8G+128GB, 12GB+512GB

Front 8MP + 5MP(Ultra Wide)

Rear 13/5MP(Dual) + Flash

Fastest next-gen AP

Quad Speakers

BLE Pen(included)

Premium Keyboard, KRW 320,000

under-screen fingerprint



Price+features below: pic.twitter.com/ANwaW6mNIl — Tron ❂ (@FrontTron) May 28, 2021

Source : Sammobile