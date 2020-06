Microsoft Defender, l’antivirus gratuit pour Android est disponible en preview publique

La date de sortie définitive de Microsoft Defender pour les deux plateformes mobiles iOS et Android n’est toujours pas connue. Toutefois, cette possibilité de tester l’antivirus sur Android va permettre à Microsoft de recevoir les retours et commentaires des utilisateurs afin de corriger des failles et quelques détails pour préparer la version finale.

De nombreuses fonctionnalités déjà disponibles en test

Cette version test de Microsoft Defender propose déjà un bon nombre de fonctionnalités intéressantes. Tout d’abord une protection anti-phishing sera un premier rempart contre les pirates. De plus, Defender pour Android doit pouvoir détecter automatiquement les sites dangereux qui vous contacteront via des applications, par email ou SMS. Ils seront automatiquement bloqués.

La nouveauté s’appelle Defender SmartScreen Technology. Il s’agit d’un système qui va détecter et bloquer les tentatives de connexion à votre réseau de la part d’applications dangereuses. Ce genre de pratique est de plus en plus fréquent et cette fonctionnalité pourrait donc s’avérer très utile et protectrice.

D’autres fonctions ajoutées dans les mois à venir

Le scan de sécurité de votre smartphone est permanent pour détecter les malwares et autres applications suspectes. Microsoft affirme que si une application est sure et sans risque, alors l’utilisateur verra une notification l’informant que cette application est bien fiable. Microsoft prévoit toujours de développer Defender ATP pour iOS mais aucune information sur une date de sortie n’est connue.

Dans un communiqué, le vice-président de Microsoft 365 security Rob Lefferts affirme que dans les mois à venir, l’entreprise va mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités pour Android. D’autre part, plus d’informations seront communiquées concernant l’avancement du développement de Defender pour les appareils iOS.

Source : Pocket Lint