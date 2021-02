Microsoft Edge : comment activer le Mode Enfants et bloquer des sites internet ?

Microsoft présente aujourd’hui un nouveau mode enfant pour son navigateur Edge. Ce nouveau mode de navigation offrira aux enfants une expérience sur mesure avec des thèmes personnalisés et un contenu adapté aux enfants sur la page Nouvel onglet d’Edge, ainsi que des fonctions spéciales de confidentialité et de sécurité qui devraient donner aux parents de laisser leurs enfants se balader sur internet avec l’esprit plus tranquille.