Microsoft Edge : Windows 11 introduit l’option de désinstallation attendue par tous

Vous en avez assez de voir Microsoft Edge traîner sur votre PC Windows 10 et 11 ? On peut vous comprendre, mais rassurez-vous, avec les nouvelles lois européennes, vous pourrez très bientôt le désinstaller complètement. C’est ce que Microsoft vient d’annoncer.

Désinstaller Microsoft Edge sera bientôt possible © Tom’s Guide

Depuis son arrivée avec Windows 11, Microsoft Edge s’est imposé comme le navigateur par défaut, provoquant l’irritation de nombreuses personnes souhaitant davantage de liberté de choix. Bonne nouvelle pour ceux résidant dans l’Espace économique européen : grâce à la nouvelle loi sur les marchés numériques (DMA), désinstaller Edge deviendra possible dès mars 2024.

Vous pourrez désinstaller Microsoft Edge à compter de mars 2024

Cette avancée résulte de la mise en conformité de Microsoft avec la DMA. À partir du 6 mars 2024 donc, les mises à jour Windows 11 (23H2) et 10 (22H2) offriront aux utilisateurs européens un contrôle accru sur les applications par défaut, y compris Edge.

Désinstallation, désactivation du moteur de recherche Bing sur Windows, suppression de Photos, Cortana et même de l’appareil photo : voilà autant de possibilités qui raviront les défenseurs du libre choix. Pour rappel, Windows 11 vous permet déjà de supprimer beaucoup plus d’applications natives qu’avant.

Est-ce à dire que Microsoft Edge est si mauvais ? Malgré la frustration liée à son imposition, il ne faut pas sous-estimer ses qualités. Avec 13 % de parts de marché sur les navigateurs de bureau (dépassant récemment Safari), il s’impose comme un sérieux concurrent de Chrome.

Son principal atout ? Copilot, un moteur de recherche assisté par intelligence artificielle, disponible non seulement sur Edge mais également sur d’autres navigateurs populaires, Windows, Skype et même Android/iOS. L’arrivée prochaine des extensions sur la version mobile d’Edge pourrait également séduire de nouveaux utilisateurs. Ajoutez à cela un support régulier et des fonctionnalités comme la barre latérale et les Workspaces, et Edge devient difficile à ignorer.

Mais pour les irréductibles souhaitant l’éliminer définitivement, l’espoir pourrait venir de la mise à jour Moment 5.