Microsoft Flight Simulator : le jeu sera compatible avec les casques de réalité virtuelle

Microsoft Flight Simulator sort le 18 août prochain exclusivement sur PC dans un premier temps. Il sera disponible sur le Microsoft Store où les précommandes sont déjà ouvertes. Il sortira aussi sur Steam dont la page du jeu est déjà en ligne et sur le Xbox Game Pass. Une sortie Xbox One est prévue, mais la date n’a pas encore été annoncée. Microsoft vient tout juste de confirmer que son célèbre simulateur de vol sera compatible avec les casques de réalité virtuelle, enfin avec un modèle en particulier pour commencer. Il s’agit du HP Reverb G2, un nouveau casque VR développé en partenariat avec Microsoft et Valve.

Le HP Reverb G2 est le premier casque VR à être compatible avec Microsoft Flight Simulator

La version VR de Microsoft Flight Simulator sera gratuitement ajoutée au jeu cet automne en même temps que la sortie du HP Reverb G2. Ce casque coûtera d’ailleurs 600 $. Il est attendu avec impatience par les passionnés de VR. En effet, il promet d’offrir une expérience encore plus immersive et réaliste que les casques proposés actuellement.

Microsoft a également assuré que d’autres casques de réalité virtuelle seront compatibles par la suite, mais il n’a pas donné de date précise. De plus, le simulateur de vol supportera aussi le TrackIR dès sa sortie. Il s’agit d’une caméra de motion capture high-tech qui se branche en USB sur votre PC. D’après la description officielle, il « capte les mouvements de votre tête et les retranscrit dans vos simulations et jeux PC pour une immersion absolue. Tournez ou inclinez la tête, relevez le torse ou baissez-vous, approchez-vous ou éloignez-vous de l’écran, faites un mouvement latéral, et votre alter-ago virtuel en fera de même dans son environnement ».

Trois éditions dématérialisées de Microsoft Flight Simulator sont proposées

En plus de la sortie dématérialisée de Microsoft Flight Simulator, une version physique contenant pas moins de 10 DVD sera disponible à la vente en Europe. Si vous comptez l’acheter sur le Microsoft Store ou sur Steam ou le récupérer avec le Xbox Game Pass, prévoyez de libérer au moins 150 Go d’espace sur votre disque dur, SSD ou non.

Trois versions du jeu sont proposées par Microsoft et le développeur Asobo. Une édition standard à 69,99 € vous donnera accès à 20 avions et 30 aéroports. Une édition de luxe à 89,99 € débloquera 5 avions et 5 aéroports internationaux additionnels. Enfin, il y a une édition Premium Deluxe à 119,99 €. Elle propose le contenu de l’édition de luxe ainsi que 10 avions et 10 aéroports internationaux supplémentaires. Les joueurs auront accès à du nouveau contenu tous les mois sous la forme de DLC payants et de mises à jour gratuites.

