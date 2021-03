Xbox Game Pass/xCloud : le cloud gaming en 1080p en test chez Microsoft

Pour cette génération, Microsoft a clairement misé sur le jeu service et le cloud gaming. Avec son Xbox Game Pass, Microsoft a frappé un grand coup sur le marché ces dernières années. Il faut dire que le Game Pass propose une offre solide, avec des exclusivités Xbox et des jeux tiers de qualité en grand nombre, tous disponibles à partir de 9,99€ par mois. En parallèle, Microsoft a associé au Game Pass le service xCloud. Il permet de bénéficier des mêmes jeux, mais en streaming depuis n’importe quel appareil compatible. Et il semble que la firme américaine soit bien décidée à passer à la vitesse supérieure.

Avec environ 13 millions d’abonnés, le Xbox Game Pass rencontre un franc succès auprès de la communauté des joueurs. Microsoft a conscience de la force de son offre et continue de travailler pour améliorer l’expérience utilisateur. Actuellement, les équipes en charge de xCloud seraient en train de tester le cloud gaming en 1080p. Rappelons-le, le service est actuellement limité à 720p, ce qui suffit pour une utilisation d’appoint, mais rencontre ses limites pour les joueurs un peu plus intensifs.

Xbox Game Pass et Project xCloud : une variété dans les jeux et les supports pour séduire toujours plus de joueurs

En parallèle, les équipes de Microsoft travaillent notamment sur une version navigateur internet du service. Le but de la manœuvre est de rendre xCloud plus accessible, et de contourner la règlementation imposée par iOS. En effet, xCloud n’est toujours pas disponible sur iPhone et iPad, à cause des restrictions de l’App Store. Un problème qui devrait donc être réglé sous peu.

D’autre part, une application Smart TV serait également en cours de développement, et permettrait aux joueurs d’accéder à leurs bibliothèques de jeu depuis n’importe quel téléviseur. Outre la qualité et l’expérience utilisateur, Microsoft mise donc également sur la variété d’appareils compatibles, afin de permettre à ses abonnés d’accéder au service depuis un maximum de supports.

Enfin, Microsoft est également passé à l’action au sujet du contenu. Outre ses productions maison comme Halo, Sea of Thieves, ou Gears of War, Microsoft a récemment racheté de nombreux studios de développement. Le dernier en date a fait grand bruit puisque c’est Zenimax Media qui a intégré la famille Xbox, racheté pour 7,5 milliards de dollars. Il semble que la stratégie de Microsoft commence à prendre forme.

