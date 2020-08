Microsoft vient en aide à Epic Games pour contrer la décision d’Apple de bloquer Unreal Engine

Crédit : Epic Games

Il y a du nouveau dans la guerre entre Epic Games et Apple. Si vous avez suivi les récentes actualités, vous savez certainement que Fortnite a été retiré de l’App Store et du Play Store. Apple et Google avaient en effet tous deux retiré le battle royale de leur plateforme respective suite à une modification des moyens de paiement de la part d’Epic Games dans le but de contourner les commissions. Le développeur a immédiatement engagé des poursuites judiciaires contre les deux géants. En représailles, Apple l’a menacé de révoquer son accès aux outils de développement sur iOS et macOS et ainsi bloquer Unreal Engine.

Epic organise un tournoi #FreeFortnite avec des récompenses anti-Apple

Le blocage d’Unreal Engine pourrait avoir des conséquences catastrophiques selon Microsoft

Comme l’ont rapporté nos confrères de The Verge, Microsoft vient de déposer une requête officielle. Il y explique que la révocation de l’accès aux outils de développement pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Par exemple, n’importe quel développeur se servant d’Unreal Engine se trouvera dans l’incapacité de pouvoir corriger les failles de sécurité et les bugs. « Unreal Engine d’Epic est l’un des moteurs de jeu tiers les plus populaires disponibles pour les créateurs de jeux. Du point de vue de Microsoft, il existe très peu d’options secondaires disponibles sous licence pour les créateurs présentant autant de fonctionnalités qu’Unreal Engine sur différentes plateformes, y compris iOS », peut-on lire dans le document juridique.

Toutes les entreprises, y compris Microsoft, se servant d’Unreal Engine pour des jeux dont le développement est avancé auront le choix entre annuler complètement le jeu en question ou redémarrer le développement en laissant tomber l’écosystème d’Apple. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un véritable cauchemar pour tous les studios de jeux et encore plus pour les indépendants. Nous ne pouvons pas encore savoir avec certitude si le soutien de Microsoft sera en mesure de changer la donne. Comme l’a déclaré Phil Spencer qui est le dirigeant de Xbox Game Studios, « s’assurer qu’Epic ait accès à la dernière technologie d’Apple est la bonne chose à faire pour tous les développeurs et les joueurs ».

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx — Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020

Nous devrions savoir d’ici quelques jours si le tribunal approuvera ou non la demande d’injection d’Epic Games pour empêcher Apple de mettre sa menace à exécution. Celui-ci aurait d’ailleurs omis une partie des informations lorsqu’il a communiqué sa version des faits au sujet du bannissement de Fortnite.

Source : Engadget