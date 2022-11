Millie Bobby Brown a évité des amendes pour excès de vitesse grâce à Stranger Things

Stranger Things est l’une des séries les plus populaires au monde. La saison 4 diffusée plus tôt cette année a cumulé pas moins de 1,1 milliard d’heures visionnées. La série à succès de Netflix n’est même pas encore terminée puisque le tournage de la saison 5 devrait commencer début 2023. Les acteurs de Stranger Things sont donc facilement reconnus dans la rue. Millie Bobby Brown n’échappe pas à la règle. Sa notoriété lui a même permis d’éviter des contraventions.

Mille Bobby Brown dans le rôle d’Eleven dans Stranger Things © Netflix

Au cours d’une vidéo de WIRED dans laquelle elle répond aux questions les plus posées à son sujet sur Google, l’actrice de 18 ans a fait une révélation inattendue sur les avantages d’être une célébrité. Elle a répondu à une question qui demandait si elle a le permis de conduire. Millie Bobby Brown a alors révélé que Stranger Things lui a permis d’éviter des contraventions pour excès de vitesse.

Millie Bobby Brown s’est déjà servie du tatouage d’Eleven qu’elle a sur le poignet pour se sortir de situations délicates

Dans la vidéo, Millie Bobby Brown a déclaré que : « j’ai eu mon permis de conduire quand j’avais 15 ans et demi. Non, en fait je suis désolée. J’ai eu mon appartement quand j’avais 15 ans et demi, puis j’ai eu mon permis de conduire quand j’avais 16 ans. Je suis une très bonne conductrice. En fait, je me suis déjà fait arrêter deux fois et je leur ai juste montré [le tatouage] et ils m’ont laissé partir. Bien sûr, je ne le recommande pas. J’étais terrifiée en permanence et je n’ai pas eu de contravention, ce qui est super ».

Pour rendre hommage à son rôle d’Eleven, Millie Bobby Brown a effectivement un tatouage sur le poignet gauche. Celui-ci indique « 011 » comme le tatouage que porte Eleven dans la série. C’est un rôle très important pour la jeune actrice. Stranger Things lui a permis de propulser sa carrière à un jeune âge. Elle avait effectivement 12 ans quand elle a rejoint le casting de Stranger Things.

Enfin, Millie Bobby Brown qui a récemment évoqué un spin-off sur Eleven sera de retour dans la saison 5 de Stranger Things. Ce sera la dernière saison de la série phénomène de Netflix, mais peut-être pas la dernière fois que Millie Bobby Brown joue le rôle d’Eleven.

Source : ComicBook