Stranger Things saison 5 : Millie Bobby Brown révèle la date de fin du tournage

Millie Bobby Brown donne des nouvelles du tournage de la saison 5 de Stranger Things. Elle révèle qu’il reste encore plusieurs mois de tournage et qu’elle connaît déjà le destin de son personnage, Eleven, dans la série.

© Netflix

Il faut savoir se montrer patient lorsqu’on est fan de Stranger Things. Quasiment trois ans séparent la sortie des saisons 3 et 4 du show des frères Duffer. Depuis juillet 2022, les téléspectateurs attendent avec impatience les nouveaux épisodes de la série Netflix pour enfin découvrir la conclusion de l’histoire d’Eleven et de sa bande.

Si les fans savent que la saison 5 de Stranger Things ne sortira pas en 2024, ils espèrent retrouver celle-ci l’an prochain. Millie Bobby Brown, la star du programme, donne des nouvelles de l’avancement du tournage.

Millie Bobby Brown évoque la fin du tournage de la saison 5 de Stranger Things

Millie Bobby Brown, interprète d’Eleven dans Stranger Things, était récemment invitée dans l’émission britannique The Jonathan Ross Show. L’occasion pour le présentateur d’interroger l’actrice sur le tournage de la saison 5 de la série Netflix. Malheureusement pour le public, il faudra attendre encore un bon moment avant de retrouver Stranger Things sur le petit écran.

« Il nous reste neuf mois [de tournage]. Je sais ce qui arrive à mon personnage. Je n’ai pas lu tout le scénario parce qu’ils sont en train de l’écrire. Je crois que j’ai lu jusqu’à l’épisode 6. Mais comme je l’ai dit, j’aime travailler pour Netflix, je vais être une bonne fille », confie Millie Bobby Brown.

Rappelons que le tournage de la saison 5 de Stranger Things a démarré en janvier dernier avec plusieurs mois de retard en raison de la grève des scénaristes. Si celui-ci s’achève en décembre prochain et que le travail de post-production avance bien, les téléspectateurs peuvent espérer retrouver la série à l’été 2025 au plus tôt.

La cinquième et ultime saison de Stranger Things comptera huit épisodes. Ceux-ci devraient se concentrer sur le personnage de Will Byers, interprété par Noah Schnapp. Depuis l’an dernier, des fans appellent au boycott de Stranger Things suite à la prise de position de Noah Schnapp (Will Byers) sur le conflit israélo-palestinien.

Malgré cela, ce grand final devrait rassembler des millions de téléspectateurs comme la saison 4, qui dépassait le milliard d’heures de visionnage grâce à la sortie de la deuxième partie. En attendant, vous pouvez vous plonger dans les nombreuses nouveautés que Netflix accueille sur sa plateforme en mars 2024.