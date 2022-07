Stranger Things : la saison 4 a dépassé le milliard d’heures de visionnage

Depuis la sortie de la première partie le 27 mai sur Netflix, la saison 4 de Stranger Things explose tous les records. En trois jours, la série phénomène avait battu les records de vues pour une série anglophone avec 287 millions d’heures de visionnage. Stranger Things était cependant encore loin de Squid Game, la série sud-coréenne la plus regardée de la plateforme qui a cumulé 1,65 milliard d’heures de visionnage.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Aujourd’hui, Stranger Things s’est considérablement rapprochée du record de Squid Game. En effet, la saison 4 vient de dépasser le milliard d’heures de visionnage avec la deuxième partie disponible depuis le 1er juillet. Stranger Things est ainsi devenue la deuxième série Netflix à avoir dépassé le milliard d’heures de vues.

301 millions d’heures de visionnage pour les deux derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things

Au total, les téléspectateurs ont regardé la saison 4 de Stranger Things pendant 1,15 milliard d’heures depuis le 27 mai. Les deux derniers épisodes très attendus ont quant à eux amassé 301 millions d’heures de visionnage le week-end dernier. Stranger Things est un véritable phénomène mondial.

Netflix a précisé que Stranger Things figurait dans le top 10 des films et séries les plus vus de 93 pays différents ce week-end. D’ailleurs, la sortie de la saison 4 a aussi boosté les trois précédentes saisons. Actuellement, les quatre saisons de Stranger Things sont dans le top 6 des saisons de séries les plus regardées dans le monde. La seule série qui arrive à rivaliser avec Stranger Things en ce moment est The Umbrella Academy.

Les saisons des séries les plus regardées sur Netflix du 27 juin au 3 juillet – Crédit : Netflix

De plus, il ne faut pas oublier que le système de mesure de l’audience de Netflix est particulièrement confus. La plateforme de streaming mesure le nombre de visionnages d’une série au cours de ses 28 premiers jours pour déterminer sa popularité. En tout cas, ces chiffres confirment que la saison 4 de Stranger Things est très populaire. Les fans attendent désormais avec impatience la saison 5 même si elle sera beaucoup plus courte que les autres. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été confirmée, mais il ne fait aucun doute que la cinquième et dernière saison de Stranger Things explosera aussi des records.

