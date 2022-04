Tony Stark pouvait survivre dans Avengers Endgame d’après Marvel

Et si ce sacrifie n’était pas nécessaire ? – Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue son projet d’univers connecté massif. En plus des films et autres séries sur Disney+, les fans attendent She-Hulk et Ms. Marvel dont les véritables pouvoirs se dévoilent. Les super-héros doivent désormais sauver la galaxie et le multivers sans l’aide de Tony Stark. Car dans Avengers : Endgame, qui a profité d’une version rétrogaming, Iron Man se sacrifie pour vaincre Thanos. Selon Doctor Strange, c’était le seul moyen pour terrasser le Titan fou. Mais si Stephen Strange avait tort ?

Un communiqué de presse de Marvel parle des regrets de Stephen Strange

Sam Raimi dirige Doctor Strange 2 et annonce dans un communiqué de presse officiel (diffusé via The Direct) que Stephen Strange et d’autres personnages auront des regrets quant à leurs choix dans Avengers : Endgame. Si le papier ne détaille pas la façon dont cela affecte l’histoire, les spectateurs savent que le Sorcier suprême fait comprendre à Tony Stark qu’il doit se sacrifier pour vaincre Thanos. En supposant qu’il regrette cette décision, cela veut donc dire que Iron Man ne devait pas nécessairement se sacrifier. Et que Doctor Strange prend conscience qu’il existait une (ou d’autres ?) solution.

Mais attention, ce n’est qu’une supposition basée sur ce communiqué de presse.

Survivre aux pierres d’Infinité ? Un possibilité déjà évoquée

Killmonger survit aux pierres grâce à son armure – Crédit : Marvel Studios

Marvel parle déjà de cette situation dans What If… ? sur Disney+. Dans un épisode, Killmonger de Black Panther dérobe l’armure en vibranium d’Ultron puis utilise les six gemmes de l’Infini. Mais contrairement à Tony Stark, le personnage n’est pas mort suite à cette action. S’il n’a pas claqué des doigts, la série animée semble dire qu’il est possible de survivre au pouvoir surpuissant de cet artefact utilisé par Thanos.

Rappelons que la série animée est canon même si elle se déroule dans le multivers. Cela veut donc dire que techniquement, il existe des façons de survivre et Tony Stark n’a pas pu en profiter. D’où son sacrifice déchirant pour les fans.

