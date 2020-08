Marvel : Thanos est beaucoup plus facile à tuer dans les comics

Dans le MCU, il aura fallu réunir tous les Avengers pour éliminer Thanos. Mais dans les comics, plusieurs super-héros et même un autre autre vilain ont réussi à tuer le Titan fou sans l’aide de personne. Et sur le papier, les morts de Thanos sont bien plus gores qu’à l’écran.

Le comics Annihilation #4 de Keith Giffen présente sans doute la mort de Thanos la plus violente de toutes. Dans ce numéro, le Titan fou est tué par Drax, qui a été créé par le père et le grand-père de Thanos, dans le but de stopper ce dernier dans sa folie destructrice. Drax parvient à retrouver le Titan fou et le tue en lui arrachant le cœur de la poitrine.

Un Thanos plus facile à tuer

Le personnage d’Adam Warlock, que l’on a découvert à l’écran à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, parvient lui aussi à accomplir sa vengeance contre Thanos dans les comics. Warlock avait en effet été emprisonné le Titan fou dans la dimension appelée Soul World, après que le vilain ait réussi à récupérer la Pierre de l’Âme. Dans le comics Marvel Two-In-One Annual #2, Warlock se venge en transformant Thanos en statue de pierre.

Drax et Warlock ne sont pas les seuls à avoir réussi à vaincre le puissant vilain Marvel. La mutante Squirrel Girl, semble elle aussi avoir tué Thanos. Son affrontement contre le Titan fou n’est pas illustré dans le comics, et certains doutent que sa victime soit réellement le méchant violet. Mais Le Gardien confirme qu’il s’agit bien du « vrai Thanos » et la félicite pour sa victoire. Dans Thor #25, le dieu d’Asgard parvient également à réduire le grand vilain en fumée, grâce à une armure imprégnée de la force d’Odin.

Thanos de retour dans le MCU ?

Mais le Titan fou n’a pas que des ennemis parmi les super-héros. Dans Secret Wars #8, Thanos affronte en effet Docteur Fatalis. Il est d’ailleurs possible que l’on découvre un jour ce conflit dans le MCU. Selon des bruits de couloir, les studios Marvel auraient en effet pour projet d’adapter les comics Secret Wars. Ce film serait l’occasion de retrouver Thanos à l’écran pour une dernière fois, puisque là encore, Thanos est vaincu par Docteur Fatalis, qui lui arrache la colonne vertébrale.

