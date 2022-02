Mort sur le Nil interdit dans deux pays, focus sur les prothèses de pénis au cinéma, un jeu rétro dans Le Livre de Boba Fett, c’est le récap’

Le film Mort sur le Nil interdit au Liban et au Koweït à cause de la présence au casting de l’Israélienne Gal Gadot, un expert raconte comment il confectionne les prothèse de pénis pour le septième art, un détail vidéoludique s’est glissé dans Le Livre de Boba Fett. Voici le récap’ !

Au menu de ce récapitulatif : deux pays ont interdit la diffusion de Mort sur le Nil, la nationalité israélienne et les prises de position de Gal Gadot étant pointées du doigt. En outre, on en sait plus sur la fabrication des faux pénis pour le cinéma. Enfin, un jeu datant de 1981 est apparu dans la série sur Boba Fett.

Mort sur le Nil censuré au Liban et au Koweït

Mort sur le Nil ne sortira ni au Liban ni au Koweït. En cause, la présence au casting de l’actrice Gal Gadot. Celle-ci a fait son service militaire en Israël ce qui n’a pas plu au Liban. Le pays du Moyen-Orient avait d’ailleurs déjà censuré Wonder Woman pour cette raison. En outre, le fait qu’elle ait défendu l’offensive d’Israël contre Gaza en 2014 a provoqué l’interdiction du film dans les salles koweïtiennes.

Gal Gadot dans Mort sur le Nil – Crédit : 20th Century Studios, Scott Free Productions

Comment sont fabriqués les faux pénis au cinéma

L’accessoiriste Matthew Mungle est expert dans la conception de prothèses de pénis pour Hollywood. Interrogé par Dazed, il confie que les producteurs lui transmettent généralement des visuels émanant souvent d’images médicales ou de sites porno. Il s’attelle ensuite à la tâche en modelant le phallus avec de l’argile à base d’huile. Puis façonne un moule en silicone platinium qui peut coûter jusqu’à 5000 dollars.

Matthew Mungle a réalisé la prothèse génitale dans Frangins malgré eux (2008) – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Le Livre de Boba Fett : caméo d’un jeu rétro dans l’épisode 7

Dans l’ultime épisode du Livre de Boba Fett, le majordome de Mok Shaiz tient un drôle d’objet dans ses mains. Et celui-ci n’appartient pas à l’univers Star Wars. Il s’agit d’un Coleco Bowlatronic, un jeu de bowling datant de 1981. C’est un internaute qui a découvert sa présence dans la série. « Si je n’avais pas acheté un Coleco Bowlatronic, je n’aurais pas eu mon moment Leonardo DiCaprio en regardant Le Livre de Boba Fett », a-t-il notamment souligné.

