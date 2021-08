Mourir peut attendre : trailer final pour l’ultime James Bond de Daniel Craig

Un trailer avant la sortie de Mourir peut attendre – Crédit : Universal Pictures, MGM

Bientôt plus d’un an que les spectateurs attendent Mourir peut attendre. La dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de James Bond, conscient que l’histoire doit se clore. Et après plusieurs reports, le long-métrage s’approche des salles obscures alors que Lashana Lynch reprend le matricule 007. Et histoire de teaser cette ultime aventure mettant fin à un arc long de plusieurs années, les fans de l’agent secret ont droit à un joli cadeau. La bande-annonce finale de Mourir peut attendre avec de l’action (BEAUCOUP d’action !).

Une dernière mission pour le plus célèbre agent secret britannique

La MGM vient de dévoiler l’ultime bande-annonce de Mourir peut attendre, dernière interprétation de Daniel Craig. Un film moult fois repoussé à cause de la pandémie de COVID-19 ayant même poussé la production à actualiser les placements de produits. Joji Fukunaga dirige Mourir peut attendre, reconnu pour la série True Detective. Et face à ces nombreux retards, Daniel Craig déclarait au Tonight Show, en octobre dernier : « Nous voulons sortir le film au même moment dans le monde ».

En 2019, alors que la pandémie ne frappait pas le monde, l’acteur britannique parlait de la fin de son interprétation de James Bond. Ce dernier faisant part de sa joie d’être venue tourner en Jamaïque, où le personnage a été créé par Ian Fleming. Un an plus tard, Daniel Craig confirmait que James Bond, « c’est fini, c’est terminé ». L’homme saluait également le travail de toutes les équipes, expliquant que Mourir peut attendre est un condensé de ce qui rend l’agent secret aussi populaire. Ce dernier concluait : « Nous avons fait de notre mieux, c’est ce qu’on ressent ».

Une grosse distribution pour Mourir peut attendre

Le casting de Mourir peut attendre, en plus de Daniel Craig, compte sur un gros casting. On trouve Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Ana de Armas, Ralph Fiennes… Sans oublier le retour de Léa Seydoux pour représenter la France ! On s’attend donc à une intrigue d’envergure pour l’agent secret britannique avant une retraite bien méritée pour son interprète.

Mourir peut attendre arrive le 6 octobre prochain dans les salles obscures.

